Kamničanke dobile niz, izgubile tekmo; Najdič: Čestitke igralkam

Odbojkarice Calcita Volleyja so tudi v drugem krogu skupinskega dela lige prvakinj izgubile. S 3:1 (-22, 14, -18, -17) je bila boljša poljska ekipa Grot Budowlani Lodž.

Po uvodnem porazu pred tednom dni proti favoriziranemu Fenerbahčeju (0:3) so slovenske predstavnice nestrpno pričakovale obračun proti zasedbi iz Lodža, ki pa je v Tivoliju vendarle dokazala, da bodo Kamničanke med elito težko prihajale do točk.

Po dobrem začetku in vodstvu s 7:4 se je Kamničankam, ki v ligi prvakinj domače obračune igrajo v ljubljanskem Tivoliju, v napadu ustavilo. Poljakinje so takrat povedle s 14:9, a so domačinke hitro priključile na vsega točko zaostanka. Nadaljevanje pa je znova pripadlo gostjam, ki so ves čas držale razliko nekaj točk in uvodni niz dobile s 25:22.

Bruno Najdič, trener Calcit Volleyja: »Vesel sem bil, da smo skozi vso tekmo verjeli, da lahko igramo. Škoda je prvega niza, ko smo imeli svoje priložnosti, a jih nismo izkoristili. Drugi niz so igrali vrhunsko, kajti pustiti takšno ekipo na 14 ni preprosto. V tretjem nizu so nekoliko mešani občutki, kot da smo bili delno zadovoljni z osvojenim nizom in je bilo zato v njem preveč napak. Trikrat smo se ulovili v mrežo, tako da tudi sreča ni bila na naši strani. Morda je prišlo do padca zbranosti in zato nismo prikazali vsega, kar znamo. V četrtem nizu so Poljakinje hitro povedle, sicer smo jih ulovili, to pa je bilo tudi vse. Imeli smo nekaj protinapadov, ko bi se dalo iztržiti več. Vseeno moram igralkam čestitati za borbenost, veliko željo in konec koncev tudi prikazano igro.«

Drugi se je začel podobno kot prvi, s hitrim vodstvom Kamničank (3:0). Tokrat varovanke Bruna Najdiča niso popustile in gostje prisilile v pol minute odmora pri izidu 8:2. Prednost je še naprej rasla, po asu Neje Čižman pa je bilo niza konec pri 25:14.

Napadalni mrk domačih so odbojkarice Lodža unovčile v tretjem nizu, ko so hitro povedle s 6:1, nato pa še z 10:2. Calcitovke so v nadaljevanju lovile predvsem pravi ritem za četrti niz, saj je bil tretji hitro izgubljen (18:25).

Tudi četrtega domačinke niso začele najbolje. Na semaforju je bilo po nekaj slabših sprejemih 3:8, a so Kamničanke hitro zarezale v zaostanek in se približale na vsega točko (8:9). Poljakinje so imele tudi po naletu domačih pravi odgovor. Vnovič so vzpostavile prednost treh, štirih točk in dvoboj mirno pripeljale do konca.

Pri domačih sta bili razpoloženi predvsem Maša Pucelj in Anđelka Radišković, ki sta dosegli 22 oziroma 17 točk ob 40-odstotni učinkovitosti v napadu. Realizacija ostalih pa je precej šepala. Pri gostjah je izstopala Mackenzie May s 16 točkami.

Naslednja tekma v ligi prvakinj Kamničanke čaka 30. novembra, ko bodo v Tivoliju gostile nemški Potsdam.