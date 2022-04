Kamničanke opravile prvi korak k ubranitvi naslova

Odbojkarice Calcit Volleya so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva v domačem Kamniku ugnale Novo KBM Branik iz Maribora s 3:0 (19, 22, 21). Kamničanke so povedle z 1:0 v zmagah, ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma pa bo že v nedeljo ob 20. uri v mariborski dvorani Lukna. Vse od leta 2010, ko so Kamničanke prvič osvojile naslov državnih prvakinj, z izjemo leta 2019, v finalu končnice državnega prvenstva igrata ekipi Calcit Volleja in Nove KBM Branika. Več uspeha imajo za zdaj Mariborčanke, ki so dobile sedem finalnih obračunov, še pred tem so bile državne prvakinje devetkrat, petkrat so na najvišji stopnički stala Kamničanke. Tudi v zadnjih dveh sezonah, v letošnji pa so že slavile tudi v pokalnem tekmovanju. V štirih medsebojnih tekmah so štirikrat premagale bankirke. Boljše so bile tudi tokrat, Anđelka Radišković je za gostiteljice zbrala največ točk, 15, Anamarija Galić za gostje 18.

»Čeprav je bilo 3:0 za nas, to še zdaleč ni bila lahka zmaga. Pričakovali smo takšno tekmo, saj sta obe ekipi iz pravega tekmovalnega ritma in nista na svoji najvišji ravni, zato smo morali biti še toliko bolj zbrani in potrpežljivi, da smo prišli do končnega uspeha. Zagotovo bomo morali že čez dva dni morali dvigniti raven svoje igre, če bomo želeli zmagati tudi v Mariboru,« je dejal trener Calcit Volleyja Gregor Rozman. Kapetanka Olivera Brulec Kostić je dodala: »V prvem nizu je bilo kar nekaj živčnosti, saj nekaj časa nismo igrale, menim pa, da je na koncu odločila naša večja zbranost in izkušenost. Toda to je šele prva zmaga od treh, ki so potrebne za končni naslov.«

Gambijka Sillahova je za Kamničanke zbrala trinajst točk. FOTO: Klemen Brumec/Calcit Volley

Calcit se na koncu pokaže

»Težko je reči, koliko je na končni razplet tekme odločal dolg premor, saj sta bili ekipi na istem. Kar smo lahko storili na treningih, smo naredili, zaradi višjih sil pa smo trenutno na 70-odstotkih pripravljenosti. Je pa v tej sezoni ves čas tako, da ekipa Calcita na koncu pokaže svojo kakovost in nas dobi na različnih stvareh. Danes so na svoj dober sprejem zelo dobro napadale, v drugem nizu, ko smo imeli nekaj priložnosti, pa smo se slabo odzvali v določenih zadevah. Takrat smo morda imeli priložnost, da dobimo vsaj en niz, vendar realno nismo igrali na ravni, ki bi si jo želel,« je menil Bruno Najdič, trener Nove KBM Branika.

Branikovka Eva Pogačar je dodala: »Naša ekipa je zelo mlada, kamniška zelo izkušena, vendar to ne sme biti izgovor za naš poraz. Do zdaj smo še na vsaki tekmi imele svoje priložnosti, ki jih nismo izrabile, se pa v finalu igra na tri dobljene tekme, tako da ni še prav nič izgubljenega. Morda se bo finalna serija že v naši dvorani obranila.«