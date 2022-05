Kanuisti na Slovaškem brez ekipnega uspeha, trije v posamičnih polfinalih

V ekipni konkurenci so Slovenci ostali brez kolajn, med posamezniki pa so si trije priborili nastope v polfinalu. V petek popoldne so v Liptovskem Mikulašu opravili ekipne vožnje kanuistov, kjer so slovenski tekmovalci sodili med glavne favorite za kolajno, a so po težavah na progi in preveč napakah, na koncu so imeli kar 62 kazenskih sekund, ostali praznih rok. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so bili deseti, brez kolajne pa so ostali tudi prvi favoriti Slovaki. Zmagali so Nemci Sideris Tasiadis, Franz Anton in Timo Trummer pred Poljaki in Španci.

S precejšnjimi težavami na progi se je spopadla tudi slovenska ekipa kanuistk, za katero so veslale Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar. Na koncu so bile šeste. Zmagale so Slovakinje Emanuela Luknarova, Zuzana Pankova in Sona Stanovska, druge so bile Francozinje, tretje pa Čehinje.

Olimpijski prvak Savšek pa se je brez težav uvrstil v polfinale EP. Veslal je hitro, nekoliko ga je z vrha potisnila le napaka tik pred koncem proge, kjer se je dotaknil količka in prejel dve kazenski sekundi. Tako je namesto na tretjem mestu kvalifikacije končal na petem, a se vseeno gladko uvrstil v nedeljski del prvenstva.

Zanesljiv je bil tudi Božič, ki je prav tako prejel dve kazenski sekundi in bil na koncu deseti, kar mu je prav tako prineslo napredovanje v drugo fazo tekmovanja. Po prvem nastopu je le malo do uvrstitve v polfinale zmanjkalo Berčiču, ki je bil 17., v polfinale pa se je uvrstilo 15 najhitrejših kanuistov prve kvalifikacijske vožnje. V drugi vožnji je naredil preveč napak in s šestimi kazenskimi sekundami in 15. časom druge vožnje ostal pred vrati polfinala.

V kvalifikacijah kanuistov so po pričakovanju izstopali slovaški predstavniki. Najhitrejši je bil srebrni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru Matej Benuš, drugi je bil Alexander Slafkovsky, evropski prvak s te proge v sezoni 2016, tretji pa Marko Mirgorodsky.

V ženski konkurenci kanuistk je Slovenija prav tako imela tri predstavnice, napredovala pa je Eva Alina Hočevar, ki je postavila 13. čas prve kvalifikacijske vožnje. Lea Novak je bila po prvi vožnji 18., Alja Kozorog pa 20., tako da sta obe morali na progo še enkrat. V močni konkurenci jima ni uspel preboj med najboljše. Lea Novak je bila deseta, Alja Kozorog pa 12.

Že v prvi fazi sta obtičali tako branilka naslova evropske prvakinje iz 2021 Španka Miren Lazkano kot svetovna prvakinja iz leta 2019 in bronasta z OI v Tokiu Nemka Andrea Herzog. Najboljši v kvalifikacijah sta bili Britanki Kimberley Woods in Mallory Franklin, tretja pa je Monica Doria Vilarrubla iz Andore.

V soboto bodo v polfinalu nastopili kajakašici Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar ter kajakaš Martin Srabotnik.