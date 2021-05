Karbonske jadrnice v Portorožu

8

ekip iz šestih držav bo ta teden jadralo v slovenskem morju.

Celoten dogodek v mehurčku

Portorož bo v tem tednu gostil prvo letošnjo regato prestižnega jadralnega razreda RC44, kjer se na slokih, hitrih karbonskih jadrnicah merijo nekateri najpremožnejši Zemljani, ki po pravilih razreda svoje jadrnice tudi krmarijo. V ekipah so številni izjemni jadralci, nekdanji olimpijci in udeleženci regat za pokal Amerike. Med jadrnicami bosta tudi dve s slovenskim pečatom.Portorož in Slovenija sta z razredom RC44 tesno povezana že od začetka. Ustanovitelj razredaje leta 2005 združil moči s slovenskim navtičnim arhitektomki je jadrnice oblikoval. V Piranskem zalivu so se leta 2006 odvijali prvi poskusni plovi, leta 2007 pa prva uradna regata, na kateri je nastopila tudi slovenska jadrnica Black Beauty (današnja jadrnica ekipe Team Nika).Slovenci ostajajo del tega prestižnega pokala in v Portorožu bomo lahko navijali za dve »naši« jadrnici. Ceeref lastnikapluje pod slovensko zastavo, v ekipi ruske Nike pa nastopajo trije slovenski jadralci, olimpijcainterTekmovanje 44Cup sestavlja pet regat v sezoni na petih prizoriščih, Portorož je regato tega pokala nazadnje uspešno gostil maja 2018. Lanska je zaradi znanih razmer odpadla, tako kot tudi vse ostale v prejšnji sezoni. Tako se bo osem ekip, ki zastopajo šest držav – Francijo, Švedsko, Rusijo, Monako, Veliko Britanijo in Slovenijo – na slovenski obali zdaj zbralo prvič po leto in pol dolgem jadralskem premoru.član ruske ekipe Team Nika ter vodja organizacijskega odbora regate, ki jo soorganizirata Športno društvo GoSailing in Jadralni klub Pirat, je povedal, da so lani poskušali izpeljati vsaj nekaj regat v Sloveniji, a se ni šlo: »Časi so še vedno negotovi, a kot kaže, nam bo letos uspelo. Iz Portoroža se flota seli na Švedsko, potem v Anglijo, v Italijo ter na zadnjo regato sezone na Lanzarote na Kanarskih otokih.«Portorož se je nazadnje proslavil z odlično organizacijo in se v zgodovino razreda vpisal kot prizorišče enega najuspešnejših in najbolj gostoljubnih dogodkov, letos pa bo družabni del izostal, saj bo celotno tekmovanje potekalo v mehurčku. »Zakupili smo hotel v središču Portoroža, v katerem so nastanjene ekipe in spremljevalno osebje, razen lokalnega regatnega odbora, ki ne bo v kontaktu z udeleženci in tekmovalci, zagotovili smo redna testiranja, dostop do pomolov bo omogočen samo akreditiranim, stika z občinstvom in zunanjim svetom ne bo. Tekmovalni del pa seveda bo in tega se vsi res močno veselimo. Naš cilj je vedno bil organizirati dogodek, kjer se bodo vsi dobro počutili, tako da ne varčujemo z gostoljubjem. Zmagovalna posadka bo prejela Elanove smuči, vse ekipe so nastanjene v istem hotelu, kar je odlična priložnost, da se jadralci še dodatno povežemo, čeprav naš razred že tako velja za izjemno tekmovalnega na vodi, a zelo prijateljskega in kolegialnega na suhem,« je povedal Margon.Pravila razreda dopuščajo petdnevni trening pred prvo regato sezone, tako da v teh dneh v Piranskem zalivu že lahko vidimo temna jadra, pod katerimi jadralci pilijo še zadnje podrobnosti pred četrtkovimi prvimi plovi. »Nazadnje, leta 2018, smo bili z ekipo Team Nika prav zadnji, ker smo bili gostoljubni in smo dali prednost gostom, letos pa upam, da bomo popravili vtis,« je še povedal Margon. Regata se z zadnjimi plovi in podelitvijo zaključi v nedeljo.