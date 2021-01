Kateri od Interjevih zvezdnikov je zatresel Handanovićevo mrežo?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. C) 30.000; 2. C) Peter Mahne; 3. A) Phoenix Coyotes.

A) Zlatan Ibrahimović

B) Dejan Stanković

C) Hernan Crespo

A) 24

B) 16

C) 32

A) John McEnroe

B) Jimmy Connors

C) Ivan Lendl

1. Danes bodoprevevali posebni občutki, saj bo v 19. kolu italijanske nogometne lige z Interjem gostoval v Vidmu, kjer je bil v letih 2004-12 član Udineseja. Pri njem se je zares začel uveljavljati leta 2007, potem ko so prej posodili Trevisu, Laziu in Riminiju. V 1. kolu serie A 2007/08 je z Udinesejem gostoval prav pri Interju in iztržil remi (1:1). Kdo je zadel njegovo mrežo?2. Deset let danes mineva od podviga smučarske tekačiceč, ki je na šprinterski tekmi svetovnega pokala v Otepääju pustila za seboj vso konkurenco; za njo so se uvrstilein. Brinjčanka je bila 16. marca 2011 najhitrejša še v Stockholmu, nato pa se je odločila za športno upokojitev. Koliko zmag je zbrala v svetovnem pokalu?3. Na današnji dan leta 1983 je legendarni Švednapovedal konec teniške kariere pri pičlih 26 letih, potem ko je zmagal na enajstih turnirjih za grand slam; šestkrat na Roland-Garrosu in petkrat zapored (1976-1980) v Wimbledonu. Na OP ZDA se je štirikrat uvrstil v finale, bela lisa pa je OP Avstralije, na katerem je igral le leta 1974. Kdo ga je edini premagal v treh finalih za grand slam?