Kateri kolesar je zmagal v kraljevski etapi Toura pred 30 leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa.

Pravilni odgovori zadnjega kviza (14. 7.):

1. B) Mura – Koper; 2. A) Triglav Kranj; 3. C) 11.

1. Na včerajšnji dan pred dvajsetimi leti se je zavihtel na čelo Mednarodnega olimpijskega komitejaki je vodildo septembra 2013. Znano je, da je bil danesodličen športnik, na olimpijskih igrah je trikrat jadral v razredu finn (1968, 1972, 1976) in bil 16-krat državni prvak v ragbiju. Ob tem je bil uspešen na poklicnem področju. Kakšen poklic je opravljal Rogge?A) kirurg ortopedB) odvetnikC) novinar2. Pred dvajsetimi leti jepraznovalanastanka, ob tej priložnosti pa so na Dunaju odigrali slavnostno nogometno tekmo med Austrio in(1:2). Med tekmo je prišlo do pretepa, ki je botroval 42 poškodovanim navijačem. Tekmo je zaznamoval tudi slovenski reprezentant, ki mu je vratarubranil enajstmetrovko. Kdo je bil ta nogometaš?A) Zoran PavlovićB) Mile AćimovićC) Nastja Čeh3. V ponedeljek bo minilo 30 let od kraljevske etape na kolesarskiki je na koncu pripadla slovitemu ŠpancuTa je nato ponovil podvig tudi v letih 1992, 1993, 1994 in 1995. Indurain je oblekel rumeno majico v 13. etapi omenjene dirke in potrdil besededa je favorit za končno zmago. Toda Indurain je v omenjeni etapi pripeljal na cilj kot drugi. Kdo jo je dobil?A) Claudio ChiappucciB) Gianni BugnoC) Luc Leblanc