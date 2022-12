Katja Fain za konec deseta na razdalji, na kateri je bila lani četrta

Mariborska plavalka Katja Fain je zadnji slovenski nastop na svetovnem prvenstvu v neolimpijskem 25-metrskem bazenu v Melbournu sklenila z 10. mestom na 200 metrov prosto. S časom 1:54,96 je za sekundo in pol zgrešila osebni rekord, nastop v finalu pa se ji je izmuznil za 78 stotink sekunde. Lani je na tem tekmovanju v Abu Dabiju zasedla četrto mesto.

»Tokrat se mi 200-metrska razdalja ni izšla najbolje. Nisem imela dovolj hitrosti. Vem, da sem bolj trenirala za daljše razdalje in sem bila bolje pripravljena za 400-metrsko. Sem pa vseeno s celotnim prvenstvom zadovoljna, saj sem dosegla tudi finale,« je po tekmi povedala 21-letna plavalka.

»Lani četrta, letos peta na svetu, to ni tako preprosto. Biti med najboljšimi osmimi na svetu je res lep dosežek in to mi je uspelo še drugo leto zaporedoma. Tudi ostali dve uvrstitvi, še dvakrat sem bila med najboljšimi desetimi, sta lep dosežek. Finale pa je bil pika na i. Poleg tega pa še državni rekord na 400 m prosto. Res sem zadovoljna,« je še dejala reprezentantka Branika.

»Vse super. Peto, deveto in deseto mesto so zelo dobre uvrstitve. V finale se jih uvrsti samo osem in treba je priplavati do cilja pred vsemi drugimi. Vsaka stotinka, napaka, dober obrat ... Vse to šteje in odloča. Katja je spet dokazala, da je najboljša Slovenka in da njeni najboljši rezultati vedno peljejo med osem tudi na svetovnih prvenstvih,« pa je dodala njena trenerka Metka Sparavec Malenko.

Podržavnik: Moramo biti zadovoljni, vsi cilji zdaj usmerjeni v Fukuoko

Četverica slovenskih plavalcev je nastope na 16. SP v kratkih bazenih končala v skladu z napovedmi. Skupna bera slovenskih plavalcev v 25-metrskih bazenih na peti celini je en finale, ki ga je na 400 m prosto dosegla Katja Fain, ter še pet uvrstitev do 16. mesta in osem novih državnih rekordov. Naslednja pomembnejša postaja za najmočnejši del reprezentance bo julijsko svetovno prvenstvo v Fukuoki na Japonskem. Želja je, da bi tam nastopilo osem slovenskih plavalcev.

»Peto mesto, tri deveta mesta, deseto mesto, 13. mesto, 19. mesto je nekaj najodmevnejših rezultatov, ki so jih odplavali naši plavalci na svetovnem prvenstvu. Ob tem so dosegli osem državnih rekordov, da o osebnih rekordih sploh ne govorim,« je po koncu prvenstva nastope ocenil selektor Gorazd Podržavnik. Dodal je, da so takšen izkupiček v slovenskem taboru – en finale ter pet polfinalov – nekako pričakovali.

»To je v skladu z napovedmi, ki smo jih predstavili na novinarski konferenci pred odhodom v Avstralijo. Vedeli smo, da bo prvenstvo dolgo, da bo težko, da se bo plavalo zelo hitro in da bo gostota rezultatov zelo visoka. Na to smo se dobro pripravili, plavalci so dobro odplavali in vsekakor moramo biti s temi rezultati zadovoljni. Vsi cilji so zdaj usmerjeni v Fukuoko, kjer bomo še boljši, dosegli še več in višje uvrstitve,« je prepičan selektor.