Katja Fain za odličja na 400 m prosto

Katja Fain se je po petem mestu v finalu na 200 m prosto na evropskem prvenstvu v plavanju v Rimu uvrstila še v današnji finale na 400 m prosto, ta bo ob 18.44. V svoji kvalifikacijski skupini je končala na drugem mestu, skupno pa je imela četrti čas. Fainova je s časom 4:10,67 v četrti kvalifikacijski skupini zaostala le za Nemko Isabel Marie Gose (4:06,10), ki je imela tudi najhitrejši čas kvalifikacij. Hitrejši od Slovenke sta bili še Italijanka Simona Quadarella in Madžarka Bettina Fabian.

»Prvi cilj je izpolnjen. Uvrstila sem se v finale in popoldne znova štartam na osebni rekord. Kam me bo to pripeljalo, bomo videli. Rezerve imam v prvi polovici tekme. Plavala sem sproščeno, želela sem si finale in tega sem dosegla. V finalu pričakujem dober boj,« je po nastopu dejala Fainova. V moški konkurenci na 400 m prosto sta nastopila Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, a se jima ni uspelo prebiti v finale. Boškan je v tretji kvalifikacijski skupini zasedel četrto mesto s časom 3:53,42, kar je njegov drugi čas v karieri, a je zadostoval le za skupno 18. mesto.

»Z nastopom na 400 m prosto sem kar zadovoljen. Na žalost nisem odplaval osebnega rekorda. Ni se izšlo, bo pa naslednjič bolje. Menim, da sem naredil določene napake. S celotnim prvenstvom sem zelo zadovoljen, saj sem odplaval to, kar sem načrtoval, državni rekord na 200 m prosto in uvrstitev v polfinale, v njem pa končno 13. mesto,« je dejal Boškan. Šenica Pavletič je bil v drugi kvalifikacijski skupini šesti (4:02,69), skupno pa 32.