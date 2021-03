Katji Fain olimpijska norma za Tokio

Slovenski plavalci so uspešno vstopili v leto 2021. Na odprti nagradi Slovaške v Bratislavi so nanizali štiri zmage, Katja Fain pa je na 1500 m prosto dosegla tudi olimpijsko normo za nastop v Tokiu. Ravenčanka Janja Šegel je bila najboljša na 200 m prosto, Triglavanka Tina Čelik na 50 m prsno in njen klubski kolega Sašo Boškan na 100 m hrbtno.



Po pričakovanjih je bila povsem slovenska disciplina 200 m prosto. Že dopoldan je Fainova z 1:59,17 dosegla najboljši izid dneva, popoldan pa je nastop v finalu odpovedala in se pripravila na 1500 m prosto, kjer je napadala olimpijsko normo in slavila z osebnim rekordom 16:27,10. Njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila Ravenčanka Daša Tušek.



»Zjutraj sem nastopila bolj za trening, ker že dolgo nisem plavala v velikem bazenu. Nazadnje smo imeli tekmo oktobra. Sicer pa sem se pripravljala na 1500 prosto, a po tako dolgem času brez tekmovanja je vedno težko. Vedela sem, da lahko plavam zelo dobro in uspelo mi je doseči olimpijsko normo,« je po tekmi v Bratislavi povedala mlada Mariborčanka. Kot pravi, je glavni cilj na Slovaškem že dosegla. »Zdaj lahko le še uživam do nedelje ter skušam plavati še kakšen res dober izid. Pomembno je, da se bom zdaj lahko v miru začela pripravljati za igre,« je še povedala Fainova, ki še ni opustila misli, da bi skušala normo doseči tudi na 200 m prosto, a v tem trenutku za to prave hitrosti še nima: »Nazadnje smo veliko delali na vzdržljivosti.«



Na 200 m prosto je bila nato najboljša ravenska olimpijka Janja Šegel z 1:59,66, Neža Klančar iz Olimpije je za drugo mesto z 2:00,52 dosegla osebni rekord. prav ta osebni rekordni dosežek pa je omenjena Ljubljančanka z 1:01,97 dosegla tudi na 100 m delfin, kjer je zasedla tretje mesto.

