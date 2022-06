Kauzer se ni dolgo veselil

Smola kajakaša Petra Kauzerja v finalu tekme slalomistov na divjih vodah za svetovni pokal v Krakovu. V cilj je prišel z osmimi stotinkami zaostanka za Čehom Vitom Prindisom in se veselil lepe uvrstitve, vendar so mu sodniki naknadni prisodili 50 sekund pribitka zaradi izpuščenih vratic in je končal na osmem mestu. Jutri se bodo na Poljskem preizkusili kanuisti z olimpijskim prvakom Benjaminom Savškom in Lukom Božičem, zmagovalcem prejšnje tekme v Pragi.

Zmagal je omenjeni Prindis pred Britancem Josephom Clarkom (+0,16) in rojakom Jirijem Prskavcem (+0,52), olimpijskim prvakom iz Tokia.

Kauzer je bil v polfinalu drugi, Martin Srabotnik pa 30. Vid Kuder Marušič je bil prepočasen že v kvalifikacijah. Prindiš se je v finalu edini spustil pod 85 sekund. Kauzerjev zaostanek je na koncu znašal 50,08 sekunde.

Luka Božič je dobil prejšnjo tekmo v Pragi. FOTO: ICF

Danes so se merile tudi kajakašice. Od Slovenk se je v finale prebila Ajda Novak, a se ji nastop ni posrečil, saj je hitro naredila dva dotika, na koncu pa na devetem mestu za zmagovalko, Avstralko Jessico Fox, zaostala 13,23 sekunde. Drugo mesto je osvojila Čehinja Tereza Fišerova (+2,58), tretje pa njena rojakinja Amalie Hilgertova (+2,97).

Novakova je bila tudi v polfinalu deveta, v tem delu tekmovanja pa sta izpadli Eva Terčelj s 15. in Eva Alina Hočevar z 19. dosežkom.

V nedeljo se bodo merili še kanuisti in kanuistke. Pri slednjih bodo Slovenijo zastopale Lea Novak, Hočevarjeva in Alja Kozorog. V moški konkurenci pa bosta od Slovencev tekmovala Savšek in Božič. Slednji je slavil na uvodni tekmi v Pragi. Anže Berčič je tokrat izpadel v kvalifikacijah.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Tacen prihodnji konec tedna.