Kdo bo za Luko Dončića ostal za vedno nedosegljiv v ligi NBA?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (8. 12.): 1. C) Peter Pen; 2. B) 12.; 3. C) Tomaž Lepša.

1. Luka Dončić je prekosil številne rekorde v ligi NBA, enega pa mu na njegovo žalost nikoli ne bo uspelo, čeprav bo 28. februarja dopolnil šele 23. let. Kar nekaj košarkarjev je namreč osvojilo šampionski prstan še pred 22. rojstnim dnevom. Kobe Bryant je z LA Lakers denimo pri 21 letih in 301 dneh, od slovitih legend pa je bil najmlajši prvak pri 20 dneh in 276 dneh. Kdo?

A) Bill Russell

B) Tim Duncan

C) Magic Johnson

2. Jutri bo minilo že 23 let, odkar je slovenska plavalka Nataša Kejžar na EP v kratkih bazenih v Sheffieldu osvojila srebrno kolajno v disciplini 100 metrov mešano. Radovljičanka je s časom 1:02,26 zaostala le za Slovakinjo Martino Moravcovo, ki je dosegla nov svetovni rekord 1:00,43, pri 24 letih pa se je posvetila zaključku študija in pridobila doktorski naziv. V kateri vedi?

A) Statistiki

B) Gradbeništvu

C) Filozofiji

3. Pred natanko 34 leti je odlični napadalec Jürgen Klinsmann prvič oblekel dres nemške nogometne reprezentance na tekmi z Brazilijo (1:1). Uveljavil se je v Stuttgartu, nato pa uspešno branil barve milanskega Interja, Monaca, Tottenhama, Bayerna in Sampdorie. Za državni elf je igral v 108 dvobojih in zabil 47 golov, zadnjega na SP 1998. Kdo je takrat izločil Nemce v četrtfinalu?