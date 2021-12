Na katerem mestu je Klemen Bauer privabil aplavz pokljuškega občinstva?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. t. m.): 1. A) Fiorentino; 2. B) Jelena Guljajeva; 3. B) Stefan Edberg.

1. Že vrsto let se moška karavana alpskega smučanja v teh decembrskih dneh ustavi v Val d'Iseru. Tako je bilo tudi pred natanko dvema desetletjema. Smukaška tekma je takrat pripadla Avstrijcu Stefanu Eberharterju, najvišja slovenska uvrstitev je bila 18. mesto. Kdo ga je dosegel?

A) Gregor Šparovec

B) Ožbi Ošlak

C) Peter Pen

2. Pred petimi leti se je biatlonska elita zbrala na Pokljuki. Na zanimivi šprinterski tekmi je 4500 gledalcev pogrešalo Jakova Faka, ki je imel v sezoni 2016/17 številne zdravstvene težave, močno pa je ploskalo Klemnu Bauerju, ki je takrat zadel vseh 10 tarč. Katero mesto je dosegel?

A) 9.

B) 12.

C) 15.

3. Podobno kot sinoči v Celovcu so se hokejisti Olimpije in KAC pomerili tudi v Tivoliju pred natanko 45 leti. Takrat so bili na tekmi pokala državnih prvakov krepko boljši Avstrijci in se veselili zmage s 5:1. Kdo je zabil edini gol za domače zmaje?