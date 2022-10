Kdo je bil nemočen v Tivoliju ob gladkem porazu Barcelone?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (28. 9.): 1. C) Marko Bezjak; 2. A) 12.000; 3. A) Rubens Barrichello.

1. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v nedeljo odigrali prvo tekmo v ligi ABA in se 12. t. m. lotili avanture v evropskem pokalu, pred natanko 26 leti pa so njihovi predhodniki dosegli odmevno zmago v novoustanovljeni evropski ligi. S 16 točkami Marka Miliča so v polnem Tivoliju s 77:65 ugnali Barcelono, ki je sodila med glavne favorite tekmovanja. Kdo je bil trener Kataloncev, ki so zaostajali že z 21 točkami razlike?

A) Aito Garcia Reneses

B) Božidar Maljković

C) Manel Comas

2. 2. oktobra leta 1988 so se končale poletne olimpijske igre v Seulu, na katerih so slovenski športniki zadnjič nastopili pod jugoslovansko zastavo. Košarkarja Jure Zdovc in Polona Dornik sta se vrnila domov s srebrnima kolajnama, rokometaša Iztok Puc in Rolando Pušnik z bronastima, tretje mesto pa je pripadlo tudi dvojcu brez krmarja. Kdo je v njem veslal ob Sadiku Mujkiću?

A) Denis Žvegelj

B) Milan Janša

C) Bojan Prešern

3. Na današnji dan leta 1991 je Steffi Graf pri 22 letih in treh mesecih starosti postala najmlajša poklicna igralka v zgodovini tenisa s 500 dobljenimi dvoboji. Nemka se je tudi v nadaljevanju kariere odlikovala z izjemno raznovrstnostjo na različnih podlagah in zmagala na 22 turnirjih velike četverice, na vsakem vsaj štirikrat. Na katerem je bila najuspešnejša s sedmimi lovorikami?