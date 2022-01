Kdo je bil ob Juretu Koširju slovenski junak v Kitzbühlu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pripravil S. U. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (15. 1.): 1. A) Iz Litve; 2. A) Panathinaikos; 3. B) Kenneth Gangnes.

1. Dobri dve desetletji sta že naokrog, odkar je bil Jure Košir zelo blizu ponovitve podviga iz januarja 1999. Takrat je namreč zmagal v kitzbühlskem slalomu za svetovni pokal, nakar je bil tako dve leti pozneje hitrejši od njega le domači adut Benjamin Raich. V slovenskem taboru pa so se tako 21. januarja 2001 veselili tudi 4. mesta na zanimivi slalomski tekmi – kdo ga je dosegel?

A) Uroš Pavlovčič

B) Andrej Miklavc

C) Mitja Kunc

2. Že dolga leta je Ruhpolding prav posebna postaja za biatlonsko karavano. In tako je bilo tudi pred natanko 30 leti, ko se je maloštevilna slovenska ekipa morala nepričakovano predčasno vrniti s prizorišča v domovino. Zakaj so tekmo zapustili Sašo Grajf, Janez Ožbolt in Jure Velepec?

A) Odpoved tekme zaradi megle

B) Premočno sneženje na Bavarskem

C) Epidemija gripe v reprezentanci

3. Podobno kot zdaj na Madžarskem so slovenski rokometaši močno razočarali tudi na 12. prvenstvu stare celine na Poljskem, januarja 2016. Takrat jih je vodil selektor Veselin Vujović, ki pa je v Vroclavu tako kot zdaj Ljubomir Vranješ v Debrecenu z igralci pogorel na zadnji tekmi uvodnega dela: proti komu je Slovenija takrat izgubila odločilni dvoboj za napredovanje?