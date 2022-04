Kdo je pred 27 leti prehitel jutrjšnjega abrahamovca Jureta Koširja?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori zadnjega kviza (20. 4.): 1. A) 50.000 $; 2. C) Triglav Kranj; 3. B) Vaclav Červeny.

1. Jutri bo praznoval 50. rojstni dan nekdanji odlični alpski smučar Jure Košir. Ob jubileju se lahko spomnimo njegovega vrhunca kariere na OI 1994 v Lillehammerju, kjer je osvojil bronasto kolajno v slalomu, prav tako treh zmag v svetovnem pokalu. Pomemben uspeh je dosegel tudi s tretjim mestom v skupni razvrstitvi svetovnega pokala 1995. Prvi je bil sloviti Alberto Tomba, kdo se je povzpel na drugo stopničko?

A) Marc Girardelli

B) Günther Mader

C) Kjetil Andre Aamodt

2. 24. april je bil pomemben dan tudi za slovenski rokomet: leta 2004 so igralci Celja Pivovarne Laško osvojili naslov evropskega prvaka. V finalu so najprej ugnali Flensburg s 34:28, v Nemčiji pa izgubili z 28:30 in se veselili velikega uspeha. Prvi strelec Celjanov v dveh finalnih nastopih je bil Sergej Rutenka s skupno 24 goli, kdo je bil drugi najučinkovitejši v moštvu trenerja Mira Požuna s 13 goli?

A) Edvard Kokšarov

B) Renato Vugrinec

C) Uroš Zorman

3. Danes je dopolnil 55 let velikan evropske košarke Dino Rađa. Vrhunsko kariero je začel v rodnem Splitu, kjer je blestel v dresu Jugoplastike. Z njo je bil dvakrat evropski prvak (1989 in 1990), pred tretjim zmagoslavjem moštva pa se je odpravil v tujino, najprej v Rim, nato pa se je dokazal še v Bostonu, čeprav je bil na naboru NBA 1989 šele 40. po vrsti. Kdo je bil edini Evropejec pred njim na 26. mestu?

A) Rik Smits

B) Šarunas Marčiulionis

C) Vlade Divac