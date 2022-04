Kdo so bili nesrečneži na mariborski veselici?

1. Podobno kot zdaj v slovenskem tenisu nestrpno čakajo na spektakularni september v Portorožu in odmeven ženski turnir WTA 250, pred 30 leti zanimivo v Domžalah. Koliko je takrat znašal nagradni sklad prvega domžalskega moškega turnirja v samostojni Sloveniji?

A) 50.000 $

B) 100.000 $

C) 150.000 $

2. Najbolj vneti privrženci nogometašev Maribora imajo obkrožen jutrišnji datum: pred 10 leti so namreč vijolični osvojili svoj osvojili jubilejni 10. naslov najboljših v državi, to lovoriko pa so si priigrali že tri kola pred koncem. Takrat so namreč v pravem festivalu golov v Ljudskem vrtu zmagali kar z 8:0, trikrat je v polno zadel Etien Velikonja – kdo je bil tekmec?

A) Rudar Velenje

B) Nafta Lendava

C) Triglav Kranj

3. Sinoči so jeseniški hokejisti igrali zadnjo tekmo sezone v finalu alpske lige, pred natanko 35 leti pa so nekaj tednov po koncu tekmovalne zime in takrat že 22. naslovu državnih prvakov dobili novega trenerja, in sicer iz tujine. Kdo je pomladi 1987 prevzel železarje?