Kdo je razblinil sanje Diega Maradone v finalu v Rimu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (27. 10.): 1. B) Dinamo Kijev; A) Dejan Varl; 3. B) Calgary 1988.

1. 30. oktober je imel prav poseben pomen v karieri legendarnega nogometaša Diega Maradone. Na ta dan leta 1960 je ugledal luč sveta, 37 let pozneje pa je napovedal konec športne poti, prepolne podvigov in velikih škandalov. Za njegove privržence ostaja vrhunec svetovno prvenstvo leta 1986, na katerem je popeljal Argentino do prestola, štiri leta pozneje se ji je Nemčija oddolžila. Kdo je zabil edini gol v finalu?

A) Rudi Völler

B) Jürgen Klinsmann

C) Andreas Brehme

2. Čeprav je bil Michael Jordan 30. oktobra 2001 star že 38 let, je še enkrat dvignil košarkarski svet na noge. Tri leta po zadnjem nastopu v dresu Chicaga se je namreč vrnil v ligo NBA, tokrat kot član Washingtona. V prvem nastopu je dosegel 19 točk proti New Yorku in prvenstvo končal s povprečjem 22,9 točke, čeprav ga je mučila obraba hrustanca v kolenu. Kolikšen je bil njegov strelski rekord v sezoni 2001/02?

A) 43 točk

B) 51 točk

C) 35 točk

3. Danes mineva že 47 let od boksarskega dvoboja med Mohamedom Alijem in Georgeom Foremanom v Kinšasi za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Foreman je branil primat po 40 zaporednih zmagah, vendar je Ali s tehničnim nokavtom v 8. rundi dobil enega od največjih športnih spektaklov 20. stoletja z milijardo televizijskih gledalcev. Foreman je nato do 42. leta starosti doživel le še en poraz. Kdo ga je ugnal?

A) Joe Frazier

B) Ken Norton

C) Jimmy Young