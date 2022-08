Kdo je vodil Muro v zmagi na klasiki vzhoda?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (20. 8.): 1. A) Srčni infarkt med tekmo;

2. C) Stjepan Janić;

3. A) Kendra Harrison.

1. V enem od prejšnjih naših preizkusov znanja smo se spomnili svetovnega prvenstva v plavanju leta 1982, ko je Darjan Petrič osvojil zadnjo slovensko kolajno na tem tekmovanju poletne sezone. Pet let pozneje pa se je omenjeni plavalec preizkusil na prvenstvu stare celine, podviga ni ponovil, navzočim pa je ostalo to prvenstvo v spominu predvsem po porazni organizaciji in zmedi – kje je bilo to?

A) v Rimu

B) v Sevilli

C) v Strasbourgu

2. Prihajajoči konec tedna nam prinaša vzhodnoslovensko nogometno klasiko med Muro in Mariborom. Pred natanko 25 leti so se v derbiju pred 4000 glasnimi gledalci v svoji Fazaneriji zmage z 1:0 veselili nogometaši Mure. Kdo je bil takrat njihov trener?

A) Zlatko Kranjčar

B) Bojan Prašnikar

C) Milan Koblencer

3. Pred vrati je odprto prvenstvo ZDA v tenisu. Deset let je naokrog, odkar si je sedanji zvezni kapetan naše moške izbrane vrste Grega Žemlja (na fotografiji) skozi kvalifikacije priigral nastop na glavnem turnirju. Koliko je bilo takrat skupaj slovenskih igralcev in igralk v uvodnem kolu glavnega turnirja v New Yorku?