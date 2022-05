Kdo se je najbolj približal Gregi Benediku ob podvigu v Sarajevu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18.5.): 1. B) Finsko; 2. A) Martina Čufar; 3. C) 2.

1. Danes praznuje 60. rojstni dan nekdanji uspešni slovenski alpski smučar Grega Benedik. Za jugoslovansko reprezentanco je Žirovničan nastopil na olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu (odstopil je v veleslalomu) in Calgaryju 1988 (deveti v slalomu), največje uspehe pa je dosegel pred 35 leti, ko je na koncu osvojil peto mesto v slalomski razvrstitvi svetovnega pokala. Do njega je prišel tudi po zaslugi edine zmage na tej mednarodni ravni, dosegel jo je 21. marca 1987 v Sarajevu. Kdo je bil drugi na takratni tekmi?

A) Bojan Križaj

B) Ingemar Stenmark

C) Armin Bittner

2. Nov življenjski jubilej praznuje tudi legendarna atletinja Brigita Bukovec, rojena 21. maja 1970 v Ljubljani. Dobitnica srebrne kolajne na olimpijskih igrah 1996 v Atlanti v teku na 100 metrov z ovirami je s takratnim časom 12,59 še vedno lastnica najstarejšega slovenskega rekorda v tekaških disciplinah za ženske. Najstarejši najboljši dosežek v državi na prostem v moški konkurenci pa je še dodatnih 22 let starejši. Kdo je 12. junija 1974 v Berlinu pretekel 5000 metrov z rezultatom 3:32,8?

A) Stanko Lisec

B) Stane Miklavžina

C) Peter Svet

3. Na današnji dan pred petimi leti so nogometaši Rijeke spisali lepo poglavje v zgodovini športa naših južnih sosedov. Pod vodstvom slovenskega trenerja Matjaža Keka so premagali Cibalio s 4:0 in si že pred zadnjim ligaškim kolom zagotovili prvi (in doslej edini) naslov hrvaškega prvaka. Ob prekinitvi enajstletne prevlade zagrebškega Dinama je odigral zelo pomembno vlogo tudi Korošec Roman Bezjak kot drugi strelec reškega moštva v državnem prvenstvu z 11 goli. Kdo je bil najučinkovitejši?