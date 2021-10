Kdo se je uvrstil za Oblakom, Katancem in Zahovićem?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (20. 10.): 1. B) Agim Ibraimi; 2. A) z natančnima prostima metoma; 3. C) Gerhard Berger.

1. 23. oktobra 2003 je Brane Oblak prejel zasluženo priznanje za svojo imenitno kariero: lovoriko za najboljšega slovenskega nogometaša v zadnjih 50 letih. »Veliki igralci smo čudaki, to velja tako zame kot za Srečka Katanca in Zlatka Zahovića,« je takrat v svojem slogu komentiral razplet ankete NZS, ki jo je razpisala UEFA, in svoja najbližja zasledovalca. Kdo je v izboru zasedel četrto mesto?

A) Vili Ameršek

B) Marko Elsner

C) Danilo Popivoda

2.2. Predzadnji oktobrski konec tedna so alpski smučarji in smučarke dočakali začetek svetovnega pokala tudi pred desetimi leti. Veleslalom v Söldnu je minil v znamenju Američanov, pri moških je bil najhitrejši Ted Ligety, pri ženskah pa Lindsey Vonn. Slovenci so zapustili progo razočarani, najvišje se je povzpela Tina Maze kot 23. Kdo je na koncu sezone osvojil mali kristalni globus v tej disciplini?

A) Lindsey Vonn

B) Viktoria Rebensburg

C) Tessa Worley

3. Danes mineva deset let, odkar se je pri 24 letih smrtno ponesrečil italijanski motociklist Marco Simoncelli, svetovni prvak v razredu do 250 ccm leta 2008, ki je vse bolje dirkal tudi v kraljevskem razredu. Tik pred usodnim padcem na VN Malezije, kjer je izgubil nadzor nad svojo hondo ter trčil v Colina Edwardsa in Valentina Rossija, je dosegel največji uspeh med elito do 500 ccm, 2. mesto. Kje?