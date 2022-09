Kek začenja na Brdu, Kampl in Šeško v gosteh

Novi teden prinaša bogat športni program, v katerem kar puhti od vrhunskih nogometnih tekem, tenisa, rokometa in hokeja, pod drobnogledom pa bo vendarle košarka, saj najboljše reprezentance na euru 2022 čakajo četrtfinalni in polfinalni boji, najboljši tudi nedeljski finale. Današnji dan bo zaznamoval štart teniškega turnirja v Portorožu, selektor kolesarjev Uroš Murn bo razkril seznam članov ekipe, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu, ki bo zaživelo v nedeljo.

Še odmevnejši bo torkov nagovor nogometnega selektorja Matjaža Keka, ki bo razkril karte za tekmi Uefine lige narodov z Norveško in Švedsko. Torek ob prvih četrtfinalnih tekmah EP v košarki prinaša tudi vrnitev lige prvakov, pod lupo bo derbi skupine C Bayern vs. Barcelona. V sredo bosta aktivna slovenska nogometaša v sestrskih klubih – Kevin Kampl (Leipzig) bo gostoval pri Realu, Benjamin Šeško (Salzburg) pri Chelseaju. V Berlinu bodo igrali preostali četrtfinalni tekmi EP v košarki.

Vrhunec na eurobasketu v Berlinu

Četrtek ob kopici nogometnih tekem v evropski in konferenčni ligi (18.45 in 21.00) prinaša premiero rokometašev Celja PL v tej sezoni lige prvakov. Pivovarji bodo gostovali v Aalborgu (18.45). Selektor ženske rokomet selekcije Dragan Adžić bo spregovoril o seznamu igralk za dve prijateljski tekmi. Petek prinaša polfinale eurobasketa in začetek dvoboja med Slovenijo in Estonijo v II. svetovni skupini Davisovega pokala. Košarkarji bodo aktivni le še v nedeljo v tekmi za 3. mesto in finalu.

Slovenske košarkarje čakajo novi izzivi. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Sobota ponuja nogometni tekmi Tabor vs. Koper in Mura vs. Olimpija, nedelja še tekme v Šiški, Domžalah in Celju. V nedeljo bo spektakularno na tujih štadionih: Chelsea – Liverpool (17.30), Lyon – PSG (20.45), Milan – Napoli (20.45) in Atletico – Real (21). Zadnji dan v tednu bo pester: krimovke bodo gostile Kristiansand (16), hokejisti SŽ Olimpije bodo gostovali v Bolzanu (18), na sporedu je tudi dirka motogp v Aragoniji (14).