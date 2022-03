Kekovi fantje na generalki pred spektaklom leta

Planica je za nami, pred nami pa nov športni teden. Pestro bo, še posebej v nogometnih krogih. Nekaj akcije bo že v ponedeljek, 28. marca. Krka v košarkarski ligi ABA gostuje pri Crveni zvezdi (18), v Termah Čatež se bo od 15. ure naprej z 2. kolom nadaljevalo posamično evropsko prvenstvo v šahu. Kaj, športna zima še ni odšla? Namreč v Kranjski Gori, na progi v Podkornu, bo veleslalomska moška in ženska tekma (9.30) za slovenske državne naslove v alpskem smučanju.

Na prizorišču SP

V torek, 29. marca, bomo dobili še dva evropska potnika na svetovno nogometno prvenstvo v Katarju. Tam sicer ne bo Slovenije, bo pa izbrana vrsta selektorja Matjaža Keka drugega dne novega tedna v Dohi odigrala prijateljsko srečanje z gostiteljem Katarjem (18.30). Mlada slovenska vrsta do 21 let bo v kvalifikacijah za EP 2023 ob 16. uri v Celju gostila Kosovo. Kaj pa se bo v bojih za mundial igralo za velik denar? Portugalska bo na zadnji stopnički dodatnih kvalifikacij gostila Severno Makedonijo (20.45), ob isti uri bo Poljska skušala preskočiti oviro, imenovano Švedska. Rokometno Gorenje bo v uvodni tekmi osmine finala evropske lige v Velenju ob 18.45 gostilo Nimes. Jeseniški hokejisti v drugem dvoboju polfinala alpske lige gostujejo pri Rittnu (20.00). V Kranjski Gori bo slalom (9.30) za smučarje in smučarke za državno prvenstvo.

V sredo se bosta znova spopadla zvezdnika lige NBA Luka Dončić in LeBron James. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Dončić proti Jamesu

Sredo, 30. marca, začnimo s košarko. Ob 1.30 v noči na tretji dan tedna se bosta v ligi NBA preizkušala Dallas Luke Dončića, gosti Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa, in Brooklyn Gorana Dragića, ta pričakuje Detroit. Cedevita Olimpija pa bo v 17. kolu evropskega pokala ob 20. uri gostila Valencio s slovenskim reprezentantom Mikom Tobeyjem. Še belgijska kolesarska cvetka: na sporedu bo dirka Dwars door Vlaanderen (po Flandriji) od Roeselareja do Waregema.

DP v Avstriji

Ligaški boji so naporni, v četrtek, 31. marca, najprej ob 1. uri ponoči Dallas v ligi NBA gostuje v Clevelandu, hokejisti Jesenic ob 19. uri proti Rittnu gostijo tretjo polfinalno tekmo alpske lige. Slovensko državno prvenstvo pa bo zemljepisno v Avstriji. Namreč smuka alpskih smučarjev in smučark bodo izvedli v Bistrici pri Pliberku.

Žreb skupin mundiala

V petek, 1. aprila, ne bo šale, v Dohi bodo izžrebali skupine svetovnega prvenstva v nogometu. Dragićev Brooklyn ob 1.30 v noči na petek gosti prvaka lige NBA Milwaukee, na DP v alpskem smučanju bodo odvozili še superveleslalom.

Tim Gajser bo na Portugalskem želel še povečati svojo prednost v SP. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Krim za četrtfinale

Tudi v soboto, 2. aprila, se bo ubadalo z nogometno žogo. V 29. kolu 1. SNL bosta obračuna med Celjem in Taborom (17.30) ter Domžalami in Mariborom (20.15). Že v noči na soboto bo uro po polnoči dvoboj med Washingtonom in Dallasom Luke Dončića, Krka v boju za obstanek v ligi ABA ob 17. uri gosti Budućnost. Krim Mercator bo odigral povratno tekmo končnice za uvrstitev v četrtfinale rokometne lige prvakinj, ob 16. uri ga v Budimpešti čaka Ferencvaros. SŽ Olimpiji bo v uvodni tekmi finala državnega prvenstva v hokeju nasproti stal kranjski Triglav. Za državne naslove v alpskem smučanju bodo izvedli še kombinacijo.

Živahno na dveh kolesih

Srečanja Aluminij – Bravo (15), Mura – Koper (17.30) in Olimpija – Kalcer Radomlje (20.15) v nedeljo, 3. aprila, dopolnjujejo 29. kolo 1. SNL. V regionalni ligi v košarki Cedevita Olimpija gostuje ob 19. uri pri SC Derbyju v Podgorici, Dragićev Brooklyn ob 1.30 v ligi NBA v Atlanti, Dončićev Dallas ob 19. uri pri Milwaukeeju. Dve kolesi? Še ena flandrijska kolesarska dirka bo, Antwerpen–Oudenaarde (272,5 km), v motociklizmu bodo dirkači razreda motoGP zbirali točke v Argentini (20), Tim Gajser bo v motokrosu v svojem razredu MXGP dejaven v Aguedi za VN Portugalske.