Kiptum otrokom obljubil uro, žene ni poslušal, oče zahteva preiskavo

Svetovni rekorder v maratonu Kelvin Kiptum je pred usodno prometno nesrečo otrokom obljubil novi uri in ni poslušal ženinega nasveta, naj si vzame prosto nedeljo. Vdova Asenath Rotich je tudi povedala, da je želel Kiptum do junija dokončati novo družinsko hišo.

Kiptum je oktobra lani v Chicagu postavil svetovni rekord s časom 2:00:35 in želel letos postati prvi človek, ki bi 42-kilometrsko razdaljo pretekel pod mejo dveh ur. To naj bi storil že 11. aprila v Rotterdamu, kjer naj bi ga spremljali tudi žena in dva otroka. Toda v nedeljo zvečer je med vožnjo iz Eldoreta v območju Kaptagat izgubil oblast nad vozilom in umrl skupaj s trenerjem Gervaisom Hakizimano. V vozilu je bila tudi 32-letna Sharon Chepkemoi, ki je nesrečo preživela.

Prijatelji in sorodniki žalujejo na Kiptumovem domu v Chepsamu. FOTO: AFP

Asenath je nazadnje moža videla v soboto, ko se je odpravil v trening kamp Fluorspar. V nedeljo naj bi družino odpeljal na izlet, vendar je potožil, da ima glavobol. Asenath in Kelvin sta se v nedeljo slišala dvakrat, nazadnje ob osmih zvečer, ko je atlet otrokom obljubil uri, ki sta si jih želela.

Svojci so si ogledali prizorišče nesreče. FOTO: AFP

Okrog 23. ure je Asenath zbudila tašča, Kiptumova mama in nekdanja odbojkarica, z glasnim trkanjem po vratih. Prva informacija je bila, da sta bila Kiptum in Hakizmana ugrabljena, toda izkazalo se je, da so ju odpeljali v bolnišnico, kjer jima niso mogli pomagati. Policija je sporočila, da je avto zdrsnil s ceste in po 60 metrih trčil v veliko drevo. »Tako zelo si je želel teči pod dvema urama. Rekla sem mu, da trenira preveč in bo zato utrujen, ko bo prišel dan za tekmo. Želela sem, da bi si vzel prosto nedeljo, pa me ni poslušal,« je povedala žalujoča Roticheva.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okrog 23. ure. FOTO: Reuters

Medtem se Kiptumov oče Samson Cheruiyot, bivši tekač, ni sprijaznil s pojasnilom vzroka nesreče in je zahteval uradno preiskavo. Povedal je, da so štiri dni pred nesrečo Kelvina iskali štirje moški, ki se niso hoteli predstaviti. »Bil je moj edini otrok. Zapustil je mene, mamo, ženo in dva otroka. Moja žalost je neskončna,« je dejal oče.