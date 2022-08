Kje je bilo pred 40 leti SP v plavanju z zadnjo slovensko kolajno?

1. V pričakovanju jutrišnje evropske preizkušnje mariborskih nogometašev spomini uhajajo v pisano preteklost poletnih preizkušenj vijoličnih v vselej živahnem Ljudskem vrtu. Pred natanko 20 leti so na 1. tekmi drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov Mariborčani pod vodstvom trenerja Bojana Prašnikarja ugnali nogometaše Apoela iz Nikozije z 2:1. Kdo je zabil oba gola za gostitelje?

A) Damir Pekić

B) Stipe Balajić

C) Nemanja Čorović

2. Že dolgih 40 let je naokrog od zadnje kolajne katerega od slovenskih plavalnih reprezentantov na svetovnem prvenstvu poletne sezone, torej v 50-metrskem bazenu. Takrat jo je, in sicer bronasto, na 400 m prosto osvojil Kranjčan Darjan Petrič. To prvenstvo ni bilo v Evropi, pa tudi na tem prizorišču ga ni bilo več nikoli. Kje je takrat Darjan stopil na oder za najboljše tri?

A) v Manili

B) v Melbournu

C) v Guayaquilu

3. Dirka za VN Madžarske v formuli 1 tudi v Sloveniji odmeva, saj si naši številni ljubitelji te panoge ogledajo junake hitrosti v živo na Hungaroringu v predmestju Budimpešte. Pred petimi leti je močno odmevala poteza enega favoritov, ki je prepustil 3. mesto Mercedesovemu moštvenemu kolegu Valtteriju Bottasu in dejal: »Najbrž sem ravnal prav, a ne vem, če bom kdaj te tri točke od koga dobil nazaj.« Kdo je bil to?