Koga je spravil v zadrego Jaka Lakovič z odličnim dosežkom v evroligi?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (16. 6.):

1. C) Primož Gliha; 2. B) Joško Kancler; 3. C) Sedemkrat.

A) 2:2

B) 0:0

C) 1:1

A) Panathinaikos

B) CSKA

C) Real Madrid

A) Jim Hines

B) Charles Greene

C) Bob Hayes

1. Pred 45 leti se je končalo peto evropsko prvenstvo v nogometu, edino doslej na ozemlju nekdanje Jugoslavije. V Beogradu je Češkoslovaška dokončala svoj imenitni niz, saj je po polfinalni zmagi nad Nizozemsko s 3:1 po podaljšku ugnala ZR Nemčijo po streljanju enajstmetrovk. Odločilno je izkoristilz znamenitim strelom, s katerim je ukanil vratarja. Kakšen je bil izid po 120 minutah?2. Dvajset let je minilo, odkar jepri 23 letih zapustil vrste košarkarjev Slovana in okrepil Krko. V Novem mestu se je zadržal le eno sezono pred odhodom k Panathinaikosu in Barceloni, a blestel v evroligi. Na enem od zahtevnih gostovanj je dosegel statistični indeks 55, ki je še vedno drugi najvišji v zgodovini tekmovanja za(63). Kdo je bil Krkin tekmec?3. 20. junij se je večkrat zapisal v zgodovino svetovne atletike. Na današnji dan leta 1936 je denimo legendarni ameriški šprinterv Chicagu pretekel 100 metrov v ročno izmerjenem času 10,2 in za desetinko sekunde izboljšal svetovni rekord, 32 let pozneje pa se je prvi Zemljan v Sacramentu spustil pod mejo 10 sekund (9,9). Kdo je dosegel za tiste čase neverjetni mejnik?