Koga je Union Olimpija ugnala ob svojem zadnjem podvigu v evroligi?

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 3.):

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (10. 3.):

1. C) Spartak Subotica; 2. A) Dragan Gajič; 3. C) 10.

A) Z Romunijo

B) S Švico

C) Z ZDA

A) Romo

B) Maccabi

C) Himki

A) 33

B) 21

C 11

1. Na današnji dan leta 1967 se je v Medellinu rodil nogometaš. V dresu kolumbijske reprezentance je nastopil na 51 tekmah in kot obrambni igralec enkrat zatresel tekmečevo mrežo, leta 1988 proti Angliji. Njegovo življenje je zaznamoval avtogol na SP 1994, ki je pomenil izpad v skupinskem delu tekmovanja. Po vrnitvi v Medellin devet dni pozneje so Escobarja ubili s šestimi streli. S kom je Kolumbija igrala na usodni tekmi?2. Deset let mineva od zadnje košarkarske sezone v Ljubljani, ki je dvignila navijače na noge. Union Olimpija se je namreč pod vodstvom trenerjauvrstila v drugi krog evrolige 2010/11, kar ji pozneje ni več uspelo. V uvodnem krogu je po enkrat ugnala Panathinaikos, CSKA, Efes Pilsen, Valencio in dvakrat Milano, v top 16 pa je dosegla le eno zmago v šestih tekmah, in to v gosteh. Koga je premagala s 64:63 s 19 točkami3. Svetovni rekord v smučarskih skokih je že štiri leta v lasti Avstrijca, ki je v Vikersundu doskočil pri 253,5 metra. Skakalke so šele leta 1981 dočakale prvo stotico po zaslugi Finke(110 m), 29. januarja 2003 pa je Avstrijkana Kulmu dvakrat izboljšala neuradni rekord: najprej na 188 m in nato na še vedno nedosegljivih 200 m. Za koliko metrov je v enem dnevu prekosila dotedanji najdaljši skok?