Koleno operiral zaradi otrok, smučanja in nogometa

O okrevanju po zadnji operaciji desnega kolena je Švicar Roger Federer spregovoril za Le Matin.

»Zelo bi me presenetilo, če bi lahko zaigral v Wimbledonu,« je priznal 40-letni zvezdnik, osvajalec 20 velikih slamov, ki ne igra od julijskega poraza v četrtfinalu Wimbledona. »Operacijo sem prestal tako, da bom lahko smučal z otroki ali v prihodnosti igral tudi nogomet in tenis. Najbolj me je motiviralo to, da se vrnem v formo za normalno življenje,« je dodal Federer in pristavil, da si želi slovesa na igrišču.

»Svet se mi ne bo podrl, če nikoli več ne igram v finalu velikega slama, a to so moje največje sanje. Verjamem v takšne čudeže. Že sem jih doživel,« je dodal Federer, ki povsem ni ovrgel tudi možnosti, da bi odšel v pokoj.

Na njegove besede se agent Tony Godsick še ni odzval, medtem ko je Švicar na vrhu večne lestvice najuspešnejših teniških igralcev vseh časov še naprej izenačen s Špancem Rafaelom Nadalom in Srbom Novakom Đokovićem. Federerjev trener Ivan Ljubičić je sicer že pred dnevi dejal, da je Švicarjev nastop v Melbourne Parku malo verjeten, saj da do januarskega velikega slama »ne bo stoodstoten«.