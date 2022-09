Koliko gibanja, koliko prehranskih dopolnil? Prinašamo odgovore

Tudi letos smo pripravili posebno prilogo, s katero bomo zaznamovali evropske teden športa. Evropski teden športa bi lahko opisali kot enotedenski festival zdravega načina življenja, ki je nastal na pobudo Evropske komisije leta 2015. Dan slovenskega športa je najmlajši državni praznik, ki so ga uvedli na pobudo Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez pred dvema letoma. Praznujemo ga 23. septembra, ki je tudi prvi dan evropskega tedna športa.

Priloga bo priložena Delu v ponedeljek, 19. septembra

Evropski teden športa FOTO: Delo

Zagotovo drži, da v enem tednu ni mogoče nadomestiti zamujenega v preostalem letu, toda prav je, da čim večji del državljanov spozna pomen in koristi rekreativnega ukvarjanja s športom vsaj med 23. in 30. septembrom. Omogočiti jim je treba vpogled v različne možnosti rekreacije in zagotoviti ustrezno infrastrukturo ter strokovno podporo. To smo poskušali zajeti tudi v posebni prilogi, ki bo priložena Delu v ponedeljek, 19. septembra.