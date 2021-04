Koliko golov je Real natresel Barceloni ob rekordni zmagi?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilne rešitve kviza (7.4.):

1. B) 3; 2. A) Jože Kuralt; 3. C) Mišo Brečko, Milivoje Novaković. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.1. B) 3; 2. A) Jože Kuralt; 3. C) Mišo Brečko, Milivoje Novaković.

A) 8:2

B) 6:1

C) 11:1

A) Katar

B) Iran

C) Bahrajn

A) Evangelis

B) Charilaos

C) Filipid

1. Pozornost ljubiteljev nogometa po vsem svetu bo drevi pritegnil veliki derbi španske lige v Madridu med domačim Realom in Barcelono. Clasico je od leta 1916 ponudil dolgo vrsto nepozabnih spektaklov in slovitih junakov, prvo ime dosedanjih dvobojev pa je, ki se je že 44-krat pomeril z Madridčani in jim zabil rekordnih 26 golov. Najvišja zmaga doslej vendarle pripada igralcem Reala, s kakšnim izidom?2. Kar ni letos uspelo slovenskim rokometašem, jim je 11. aprila 2016: tretjič (prvič po 12 letih) so se uvrstili na olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v Malmöju so po uvodnem uspehu nad Španijo s 24:21 klonili proti Švedski s 23:24, v odločilnem nastopu pa so pod vodstvom selektorjaprepričljivo zmagali z osmimi goli. Koga so ugnali, da so potrdili pot v Rio de Janeiro?3. Na današnji dan leta 1896 se je 24-letni grški pastirzapisal v zgodovino kot zmagovalec maratona na prvih olimpijskih igrah moderne dobe v Atenah. Krstno so ga pripravili, da bi počastili spomin na legendarnega vojaškega glasnika, ki naj bi leta 490 pred našim štetjem pretekel pot od Maratonskega polja do Aten, da bi sporočil vest o zmagi grške vojske nad Perzijci, in na cilju umrl. Kako mu je bilo ime?