Koliko sledilcev na družbenih omrežjih premore Luka Dončić?

1. Luka Dončić sodi med najboljše košarkarje na svetu, kar potrjuje tudi na letošnjem eurobasketu. V teh dneh pred 10 leti se je preselil iz Ljubljane v Madrid, kjer je opozoril nase tudi Američane, ostalo je zgodovina. Real mu je omogočil bivanje in treniranje, dobil je opremo in štipendijo. Tedaj eden od nadarjenih fantov je danes globalna zvezda. Koliko sledilcev ima Dončić na družbenih omrežjih?

A) 6 milijonov

B) 9 milijonov

C) 12 milijonov

2. Natančno pred 30 leti je na velikem atletskem mitingu v Italiji nastopila tudi članica ljubljanske IBL Olimpije Britta Bilač. Odlična skakalna v višino, rojena v Turingiji v nekdanji Vzhodni Nemčiji, je preskočila letvico na višini 194 cm in z novim slovenskim rekordom zaostala le za slovito Bolgarko Štefko Kostadinovo (200 cm). Britta Bilač je še vedno lastnica državnega rekorda iz leta 1994 v Helsinkih. Koliko znaša?

A) 196 cm

B) 198 cm

C) 200 cm

3. Na današnji dan pred 15 leti so v Celovcu odprli nogometni štadion, na katerem je Avstrija leto pozneje gostila evropsko prvenstvo. Tedanji koroški deželni glavar Jörg Haider je dejal, da gre za najlepši štadion v Evropi. Objekt z 32.000 sedeži je stal 66,7 milijona evrov, stroške so si po tretjinah razdelili zveza, dežela in mesto. Koliko gledalcev se je skupaj zbralo na njem na dveh tekmah Slovenije v letih 2018 in 2019?

A) 25.800

B) 37.300

C) 47.500