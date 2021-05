Koliko točk je dosegel Goran Dragić na svoj rekordni večer v končnici?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. C) Gregor Židan; 2. B) Triglav Kranj, Jesenice; 3. B) Montreal Canadiens.

A) Publikum

B) Primorje

C) Olimpija

A) 25

B) 30

C) 35

A) Jo-Wilfried Tsonga

B) Rafael Nadal

C) Roger Federer

1. Ob pričakovanju razpleta v slovenskem prvenstvu se ljubitelji nogometa spominjajo tudi minulih let, ki so prinesla največ zadovoljstva 15-kratnim šampionom iz Maribora. Po osamosvojitvi Slovenije so vendarle potrebovali nekaj potrpljenja, saj so prvo lovoriko osvojili v sezoni 1996/97 po štirih naslovih za Olimpijo in enim za Gorico. Pod vodstvom trenerjaso si priigrali pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, kdo je zasedel 2. mesto?2.bo danes dočakal svojo 53. tekmo v končnici lige NBA, od katerih jih je večino odigral v sezoni 2009/10 še kot član Phoenixa (16) ter v letih 2016 in lani v Miamijevem dresu (14 in 17). Največji moštveni uspeh je dosegel z lansko uvrstitvijo floridske Vročice v veliki finale prvenstva z LA Lakers, v katerem je manjkal na štirih tekmah zaradi poškodbe stopala. Koliko točk je dosegel ob osebnem strelskem rekordu v vseh nastopih v izločilnih dvobojih?3. Danes praznuje 34. rojstni dan srbski teniški zvezdnikki od februarja lani znova kraljuje na svetovni lestvici ATP, šestkrat pa je končal tekmovalno leto kot številka 1. Med bogato kariero je zmagal na 18 turnirjih za grand slam, s katerimi v teniški zgodovini zaostaja le zains po 20. Prvi veliki uspeh na prireditvi velike četverice je dočakal leta 2008 na odprtem prvenstvu Avstralije, kdo je bil njegov finalni tekmec?