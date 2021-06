Kolikokrat sta se za pariški naslov pomerila Roger Federer in Rafael Nadal?

A) Prvič je nastopila Hrvaška.

B) Prvič je nastopila ZRJ.

C) Prvič je nastopilo 16 ekip.

A) dvakrat

B) štirikrat

C) šestkrat

A) Jure Pavlič

B) Sandi Papež

C) Srečko Glivar

1. Medtem ko odštevamo do štarta evropskega prvenstva v nogometu, ki ga bodo igrali domala po vsej Evropi, od Seville do Bakuja, se je pred 25 leti začelo evropsko prvenstvo v Angliji. Nogomet je bil vrhunski, bilo je to obdobjenovega češkega vala in napovedovanih francoskih zmag z. Katera trditev za Anglijo '96 ne drži?2. Natanko pred 10 leti je globalni teniški asosvojil že svoj šesti zaporedni naslov zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Povsem za konec je ugnal velikega tekmeca, kolega in prav tako globalnega zvezdnika, od katerega pa je bil tudi že pred tem boljši. Kolikokrat sta se Španec in Švicar med seboj pomerila v pariškem finalu?3. Na včerajšnji dan leta 1986 smo v časopisu Delu poročali o veliki predstavi slovenskih kolesarjev na tedaj izjemno zanimivi dirki po Avstriji. Slovenski kolesar je bil prvič dotlej zmagovalec prestižnega gorskega cilja na Velikem Kleku (Grossglocknerju). Kdo je med našimi aduti takrat uprizoril ta podvig?