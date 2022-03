Kondor Tiga243 bo v vulkanskem prahu lovil hat-trick

V nadaljevanju preberite:

»Prav mi je prišlo nekaj dni premora. Prvi dve dirki sta bili zares dobri, iz lanske sezone sem se naučil, da ne smem pretiravati, še posebej ne v tem zgodnjem obdobju. Dobro se počutim tako telesno kot duševno, tudi moja Honda CRF450R je super, zato računam, da bomo formo prenesli v Argentino, kjer je proga zares izjemna. Pogrešal sem dirke na drugih celinah, takšno mora biti svetovno prvenstvo,« je pred nedeljsko VN Argentine v Patagoniji poln optimizma prek luže odpotoval Tim Gajser. Kako se je odrezal v prejšnjih dirkah v Južni Ameriki, kdo bo njegov glavni tekmec, kdaj se bosta vrnila Jeffrey Herlings in Romain Febvre in kakšne so spremembe v tekmovalnem koledarju?