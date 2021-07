Kot zadnja letalo za Tokio ujela Klara Lukan

Olimpijske igre Tokio Foto Oks

Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili potnike za prihajajoče olimpijske igre v Tokiu (med 23. julijem in 8. avgustom). Kot zadnja se je naši reprezentanci pridružila atletinja, ki je prav danes potrdila olimpijsko normo v teku na 5000 metrov.Na seznamu za Tokio je tako zdaj 41 slovenskih športnikov in športnic, vstopnico za nastop na največji športni prireditvi pa si lahko ob peščici, ki čaka na morebitna posebna vabila, priigra še naša moška košarkarska reprezentanca, ki se v teh dneh meri na kvalifikacijskem turnirju v Litvi.ATLETIKAMaja Mihalinec Zidar, Tina Šutej, Maruša Mišmaš Zrimšek, Klara Lukan, Kristjan ČehLuka Janežič, Lia Apostolovski, Maruša Černjul, Žan Rudolf, Anita Horvat, Neja Filipič, Nejc PleškoDALJINSKO PLAVANJEŠpela PeršeRITMIČNA GIMNASTIKAJekaterina VedenejevaGOLFPia Babnik, Ana Belac, Katja Pogačar (Slovenija se poteguje za dve mesti preko mednarodne lestvice)GORSKO KOLESARSTVOTanja ŽakeljJADRANJETina Mrak in Veronika Macarol (razred 470), Žan Luka Zelko (laser)JUDOMaruša Štangar, Kaja Kajzer, Tina Trstenjak, Klara Apotekar, Ana Velenšek, Adrian GombocKAJAKAŠTVO NA DIVJIH VODAHPeter Kauzer (K1), Benjamin Savšek (C1), Alja Kozorog (C1), Eva Terčelj (K1)KAJAKAŠTVO NA MIRNIH VODAHŠpela Ponomarenko Janić in Anja Osterman (K2)KOLESARSTVO4 kolesarji (kandidati so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Polanc, Luka Mezgec, Jan Tratnik) in 1 kolesarka (Eugenia Bujak)KOŠARKASlovenija ta teden nastopa v kvalifikacijah v Kaunasu.LOKOSTRELSTVOŽiga RavnikarNAMIZNI TENISDarko Jorgič, Bojan Tokić, Deni Kožul in Peter HribarPLAVANJEKatja FainNeža Klančar, Janja Šegel, Tjaša Vozel (konec junija bo Mednarodna plavalna zveza na osnovi dosežkov poslala posebna povabila)PLEZANJEJanja Garnbret, Mia KramplSTRELSTVOŽiva DvoršakTEKVONDOIvan TrajkovićTENISPolona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Aljaž Bedene.