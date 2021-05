Kozinova pričakovano, Zavčev adut v nokdavnu

Aljaž Venko je bil tokrat v velikih škripcih. FOTO: Tadej Regent/Delo



Sodnik štel Aljažu Venku

Lovro Kramberger (desno) je v svojem prvem profesionalnem dvoboju nokavtiral Srba Darka Kneževića. FOTO: R. P.

Slovenska profesionalna boksarkaje – kot je bilo pričakovati – na Ptuju upravičila vlogo velike favoritinje in zanesljivo še drugič ugnala Srbkinjo. Neenakega dvoboja je bilo konec že v drugi rundi, ko je 25-letnica iz Prijedora po prejetih udarcih ostala na kolenih.Kozinova je tako dosegla še 21. zmago, enajsto z nokavtom (v poklicni statistiki ima še en neodločen izid), Kneževićeva pa je doživela osmi poraz (ima tudi dve zmagi). Naslednji nastop bo za 22-letnico iz Šmartnega ob Savi zagotovo veliko zahtevnejši, saj bo 30. julija na Malti šampionski pas združenja WBF in (začasni) naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBC proti Južnoafričanki(20 zmag, 11 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz).Najboljšo borbo večera sta prikazala(3 zmage, 2 s k. o., 1 neodločen izid) in Italijan(1 zmaga, 1 neodločen izid), ki sta se v obračunu srednje kategorije razšla z neodločenim izidom. A jih ni malo, ki menijo, da bi moral zmagati Chiancone, ki je 27-letnemu Konjičanu zadal več čistih udarcev. Poleg tega je varovancav četrti rundi spravil na rob nokavta, tako da mu je moral sodnik celo šteti.Preostali slovenski boksarji so vknjižili zanesljive zmage.(2 zmagi) je bil v poltežki kategoriji boljši od Čeha(2 zmagi, 1 neodločen izid, 22 porazov), uspešna pa sta bila tudi novinca v poklicnem ringu.je po točkah premagal Srba(1 zmaga, 1 s k. o., 1 neodločen izid, 14 porazov),pa je v lahko-težki kategoriji s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji Srba(13 zmag, 10 s k. o., 38 porazov).