Kralji že pri 43. zmagi

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na gostovanju v olimpijskem Salt Lake Cityju premagali Utah s 4:2. Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. To je bila še tretja zaporedna zmaga kraljev nad tem Utahom to sezono, s katero so prišli do 43. zmage v sezoni.

Potem ko je uvodna tretjina minila brez golov, je v drugi za goste zadel Adrian Kempe s svojim 33. golom v sezoni, odločilna pa sta bila zadetka Kevina Fiale in Trevorja Moora v začetku tretje tretjine, ki sta zadela v razmaku 44 sekund.

Piko na i je z golom v prazno mrežo za tretjo zmago v nizu dodal Drew Doughty, vratar Darcy Kuemper pa je zaustavil 28 strelov.

Kralji so po visoki zmagi Colorado Avalanche s 7:3 nad Columbus Blue Jackets, s katero si je plaz priigral nastop v končnici prvenstva, ostali peti na zahodu.

Prve štiri ekipe – poleg Colorada še vodilni Winnipeg, Dallas in Vegas – že imajo vstopnice za nastop v končnici lige, kralje pa do konca rednega dela sezone čaka še sedem tekem.

Najprej v noči na soboto z neposrednim tekmecem za preboj v končnico, sedmim na zahodu Edmontonom.