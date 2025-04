Dva zadetka ločita Ovečkina od Gretzkyjevega rekorda

Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin je v severnoameriški hokejski ligi NHL dosegel svoj 892. gol. Kapetan moštva Washington Capitals je dosegel edini zadetek za ekipo iz prestolnice ZDA, ki je v gosteh pri Carolina Hurricanes v Lenovo Centru v Raleighu doživela poraz z 1:5. Ovečkina le še dva gola ločita od rekorda Wayna Gretzkyja (894 golov).

Ovečkin je zadel ob igri z igralcem več, ko je izkoristil podajo Jakoba Chychruna ter zabil v 19:25 minuti druge tretjine. Devetintridesetletni Moskovčan ima v tej sezoni že 39 golov na 59 tekmah in je najboljši strelec Capitals, čeprav je novembra in decembra izpustil 16 tekem zaradi zlomljene leve golenice. Ovečkin je dosegel 892 golov na 1485 tekmah v svojih 20 sezonah lige NHL, vse za Washington, ki ga je leta 2006 na naboru lige NHL izbral kot prvi izbor.

Gretzky je v 20 sezonah za Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues in New York Rangers dosegel 894 golov na 1487 tekmah rednega dela sezone NHL, preden se je leta 1999 upokojil. Gretzky je rekorder po številu golov v ligi NHL, odkar je dosegel 802. gol in presegel prejšnjo mejo 801 golov, ki jo je imel Gordie Howe. Gretzky je ob mejniku igral za Los Angeles Kings proti Vancouver Canucks na Great Western Forumu v Los Angelesu 23. marca 1994. Svoj 894. in zadnji gol med igranjem za New York Rangers proti mestnim tekmecem Islanders v Madison Square Gardnu v New Yorku 29. marca 1999.

Capitalsi so s 105 točkami na vrhu vzhodne konference ter se že uvrstili v končnico. V rednem delu sezone bodo odigrali še sedem tekem. Z zmago so se Hurricanes pridružili Washingtonu in Torontu v končnici. Hokejisti iz Severne Karoline so si že sedmo zaporedno sezono priigrali mesto v prvem krogu končnice. Končnico so potrdili tudi hokejisti Toronta z zmago s 3:2 proti Florida Panthers v Scotiabank Areni.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja še niso uradno potrdili končnice. Novo priložnost bodo imeli v petek proti moštvo Utah. Kralji imajo do konca rednega dela sezone še osem tekem. V zahodni konferenci so si vstopnico za prvi krog končnice že zagotovile ekipe Winnipeg Jets, Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Joey Daccord je zbral 25 obramb za Seattle Kraken pri zmagi s 5:0 proti Vancouver Canucks v Rogers Areni.

Andre Burakovsky je dosegel gol in podajo, Jared McCann pa tri podaje za Kraken, ki je zmagal drugič v sedmih tekmah. Seattle sicer nima več možnosti za končnico. Vincent Trocheck je bil v Madison Square Gardnu mož odločitve za zmago New York Rangers po podaljšku proti Minnesota Wild s 5:4.

Martin Nečas je enajst sekund pred koncem tretje tretjine v Chicagu dosegel gol za Colorado Avalanche za izenačenje in podaljšek. Ta je minil brez zadetka. Hokejisti Colorada so nato v United Centru s 3:2 le slavili po kazenskih strelih proti za končnico že odpisani ekipi Blackhawks.