Kranjsko mrežo napolnilo 23 žog

Vaterpolisti Triglava so v kvalifikacijah za pokal Len v kranjskem pokritem olimpijskem bazenu pričakovano vpisali še peti poraz. Telimar iz Palerma je bil v zadnji tekmi skupine C boljši s 23:8 (5:1, 4:2, 7:1, 7:4). Že pred nedeljo je bilo jasno, da bodo Kranjčani tekmovanje nadaljevali v novem tekmovanju najslabše uvrščenih ekip, Len challenger.

Po letu 2020 se je v Kranj vrnil vrhunski klubski vaterpolo. Slovenski državni prvaki so od četrtka do nedelje gostili kvalifikacijsko skupino C za nastop v evropskem pokalu Len. Gre sicer za po kakovosti drugo ligo evropskega klubskega vaterpola, v katerem igrajo moštva, ki se niso uvrstila v ligo prvakov.

Varovanci Krištofa Štromajerja so turnir končali brez osvojene točke kot zadnjeuvrščeni šesti. So pa kranjski vaterpolisti na prvih treh tekmah predvsem v obrambi pustili dober vtis. Na četrti tekmi, ki so jo odigrali v treh dneh, pa je padla zbranost v obrambi in se je že poznala utrujenost. Madžarski Honved je slavil s kar 21:3.

Tudi igralci Palerma so prikazali kakovostnejšo igro in Kranjčanom nasuli največ golov, 23, na tem turnirju. Sodnik je sicer na obeh straneh dosodil kar 33 izključitev. Aleksander Paunović je za domače dosegel pet zadetkov. V italijanski ekipi se je s sedmimi goli izkazal Alex Giorgetti. Kranjčani so imeli kar 18 izključitev, Italijani tri manj.

V lanski sezoni je pokal Len osvojila španska ekipa Sabadell, ki bo s posebnim povabilom igrala v ligi prvakov v sezoni 2022/23.

Kranjčani so pogumno vstopili v dvoboj z veliko bolj izkušeno ekipo iz Palerma in v drugi minuti z golom Nikole Rajlića, ki ga je dosegel ravno v trenutku, ko se je Italijanom v bazen vrnil izključeni igralec, povedli z 1:0.

Toda podobno kot na vseh prejšnjih tekmah so spet imeli težave z učinkovitostjo, v obrambi pa sta jih sodnika kaznovala s številnimi izključitvami. Tako je Palermo prva dva gola dosegel z dvema igralcema več v bazenu, tretji in četrti gol pa potem, ko domačini niso izkoristili svoje priložnosti, v protinapadu pa je sledila kazen.

V prvi tekmi zadnjega kroga je Honved z 11:6 premagal Valis Valjevo in bo turnir končal na drugem mestu, v drugi krog pa so se uvrstili tudi srbski vaterpolisti. Ne glede na izid zadnje tekme turnirja med Strasbourgom in Terrasso, je prvo mesto pripadlo francoski ekipi, španska pa je bila peta in bo, tako kot Kranjčani, tekmovanje nadaljevala v pokalu Len challenger.

»Tekma je bila težka, za nami je veliko število tekem, kar se nam je zagotovo poznalo, saj imamo zelo mlado ekipo. Z napadom smo tokrat lahko zadovoljni, saj smo dosegli največ golov na eni tekmi na celotnem turnirju, podobno kot proti Honvedu pa smo spet slabše igrali v obrambi. Preveč golov smo prejeli tudi iz protinapadov, je pa težko igrati, če je toliko izključitev, še zlasti vratarju. Tu so odločale tudi izkušnje in njihova kakovost, v tem elementu igre so bili uspešnejši od nas, verjamem pa, da bo to dobra šola za naprej,« je peti poraz z mešanimi občutki pospremil Jure Beton, kapetan in vratar AVK Triglava.