Kristjan Čeh dobil, kar mu pripada

Četrt ure po polnoči po slovenskem času so na svetovnem prvenstvu v atletiki na slovesni podelitvi podelili kolajne najboljšim metalcem diska. Zlato kolajno je prejel slovenski as Kristjan Čeh (71,13 m), srebrno Litovec Mykolas Alekna (69,27 m) in bronasto njegov rojak Andrius Gudžius (67,55 m).

Čeh je bil po finalu meta diska, ko je zmagal z rekordom svetovnih prvenstev, opazno zadovoljen in ponosen, da je osvojil prvo člansko medaljo na velikem tekmovanju. Oglejte si fotografije s podelitve kolajn najboljšim v metu diska.

Kristjan Čeh (v sredini), Mykolas Alekna in Andrius Gudžius FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

FOTO: Steph Chambers/AFP

FOTO: Steph Chambers/AFP

Veselje takoj po zmagi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters