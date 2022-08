Kristjan Čeh, Tina Šutej in Anita Horvat ob dva sotekmovalca

Atleta Žan Rudolf in Neja Kršinar sta odpovedala nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v Münchnu od 15. do 21. avgusta, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Rudolf je slovenski rekorder na 800 m ter je nastopil na svetovnem prvenstvu prejšnji mesec v Eugenu, Kršinarjeva pa je druga slovenska maratonka po izidih vseh časov.

Rudolf je na SP precej zaostal za svojimi najboljšimi dosežki, zaradi zdravstvenih težav v zadnjem obdobju pa njegova forma ni na ravni, da bi lahko nastopil na EP. Kršinarjeva, ki se je na EP uvrstila prek svetovne lestvice, pa je prepozno izvedela za nastop in se zanj ni pripravljala.

V ospredju Kristjan Čeh, Tina Šutej in Anita Horvat

Neja Kršinar FOTO: Roman Šipić Šipić

Na EP v bavarski prestolnici bo tako nastopilo dvaindvajset slovenskih atletinj in atletov. Eno največjih reprezentanco doslej na prvenstvih stare celine, ki je izpolnila mednarodne norme ali se na EP prebila glede na uvrstitve na svetovni lestvici, bo po letošnjih dosežkih vodil svetovni prvak v metu diska(Ptuj). V ekipi je devet od desetih slovenskih reprezentantov, ki so nastopili prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA.

Tam je polovica ekipe nastopila v finalu, v eni najuspešnejših odprav v zgodovini SP pa so najvišja mesta dosegli Čeh z zlatom v metu diska, Tina Šutej s četrtim mestom v skoku s palico in Anita Horvat, ki je bila na sedmem mestu ena od dveh Evropejk v finalu teka na 800 m.