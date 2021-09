Krpani prvič preizkusili jadrnico za zlati pokal

Navdih za mlade jadralce

Želijo si na olimpijske igre

Poljsko ekipo je na treningu vodil Mateusz Kusznierewicz, dobitnik dveh olimpijskih kolajn v razredu finn, ki je kot izvršni direktor Zlatega pokala SSL potrdil, da ustanovitelji ne skrivajo ambicij, da bi SSL47 v bližnji prihodnosti postal olimpijski razred.

Prvo srečanje z jadrnicami

Slovenska jadralska posadka Krpani pod vodstvom Vasilija Žbogarja je po letu dni odloga zaradi pandemije končno opravila prvi trening razreda SSL47 za Zlati pokal v jadranju na prizorišču kvalifikacij v Švici. Naslov bo prihodnje leto junija po zgledu svetovnega nogometnega prvenstva podeljen najboljši jadralski državi na svetu.Takšnega tekmovanja v jadranju še ni bilo, namen organizatorjev pa je ljudem približati jadralni šport v najbolj pristni obliki in najti privlačno kombinacijo med olimpijskim jadranjem, najsodobnejšo jadralsko tehnologijo, kakršno ponuja denimo Pokal Amerike, in dramatičnimi čezoceanskimi dirkami, kot je Ocean Race. Da bo to resen izziv za vse, je pokazal že prvi trening, na katerem se je slovenska ekipa pomerila z ekipami Poljske, Bermude ter Antigue in Barbude.ki ga že 20 let spremljamo v ekipah Pokala Amerike s posadko Luna Rossa in Oracle ter čezoceanskih dirk, se je treninga udeležil kot kapetan ekipe Antigua in Barbuda: »Presenečen sem tako nad pogoji, ki so nas pričakali na Neuchatelskem jezeru, kot tudi nad tem, kako blizu smo si bili v jadranju z vsemi ekipami.«Kljub temu, da trenutno njegova država zaseda precej nižje mesto na SSL jakostni lestvici držav, so se na štartni liniji odlično znašli. Mladaje na krov prinesla izkušnje s čezoceanskih dirk, regat Sail GP in Redbull mladinskega Pokala Amerike: »Zlati pokal predstavlja redko priložnost za naše jadralce, da na svetovnem prizorišču tekmujejo z visoko zmogljivimi jadrnicami, kakršnih nikoli ne bi videli na otoku. Navdušenje mlajših jadralcev, ki so tukaj lahko srečali dobitnike olimpijskih medalj, je pokazalo, kako pomembno lahko ta dogodek navdihne novo generacijo.«Jadrnice vseh ekip bodo popolnoma enake, na tekmovanju bodo vsakič dodeljene z žrebom. To so nam dobro znane, predelane jadrnice RC44, ki jih je zasnoval slovenski oblikovalec Andrej Justin, vendar se ne gre zanašati le na prednost odličnega poznavanja jadrnice in uspešnih jadralcev v tem razredu. Na štartni liniji se bo treba pomeriti z najbolj izkušenimi jadralci na svetu, kar je pokazal že prvi trening.Vodja slovenske ekipedobitnik treh olimpijskih odličij v razredih laser in finn, je na prvi uradni trening povabil jadralce z različnimi izkušnjami: »V ekipi so bili prekaljeni Peter Podunavec, Mitja Beltram, Jani Klemenčič in trenutno vodilni krmar v razredu RC44 Igor Lah, nekateri izkušeni jadralci pa se nam še niso pridružili. Sta pa naši olimpijski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol svoje bogate jadralske izkušnje odlično prelili v nov izziv, prav tako mladi Gašper Strahovnik,« je povedal Žbogar, ki je z mislimi že pri testni regati med 11. in 17. oktobrom na istem prizorišču, ko se bodo pomerili z ekipami Avstrije, Danske, Poljske, Peruja, Srbije, Španije in Švedske. »Prepričan sem, da se bomo že za testno regato združili vsi najboljši slovenski jadralci in pokazali, kaj zmoremo.«