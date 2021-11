Lahko bi mu tudi spodrsnilo doma pod prho v Monte Carlu

Nizozemski dirkaški as Max Verstappen ima v (dvo)boju za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 zelo dobre karte v rokah. Z zmago, ki jo je pred slabima dvema tednoma slavil v Austinu, je svoj naskok pred drugouvrščenim Lewisom Hamiltonom povišal na ducat točk, na prihajajočih dveh preizkušnjah – jutrišnji v Ciudad de Mexicu in teden dni pozneje v Sao Paulu – pa bi lahko še povečal svojo prednost.

Stezi v Mehiki in Braziliji naj bi po mnenju poznavalcev bolj ustrezali Maxovemu red bullu RB16B kot Lewisovemu mercedesu-AMG F1 W12 E performance. Toda Verstappen ne da prav veliko na pretekle dobre izkušnje. Zaveda se pač, da lahko že manjša okvara ali počena guma v hipu postavi vse na glavo. »Vsi skupaj v moštvu moramo brezhibno opraviti svoje naloge in kar najbolje izkoristiti naše priložnosti,« je poudaril 24-letni Nizozemec.

12 točk prednosti ima vodilni Max Verstappen pred drugouvrščenim Lewisom Hamiltonom.

V Ciudad de Mexicu se počuti zelo dobro. »Na tukajšnji progi smo dejansko dosegli zelo lepe rezultate, dvakrat smo se veselili tudi zmage. A to še nič ne pomeni. Če želiš biti spredaj, moraš vse izvesti pravilno,« je pojasnil Verstappen in na vprašanje, ali se v tem obdobju posebej pazi, da se ne bi okužil z novim koronavirusom, odkimal z glavo. »Ne, vse počnem enako kakor v zadnjih dveh letih. Na takšne stvari ne mislim. Poleg tega pa bi mi lahko tudi doma v Monte Carlu spodrsnilo pod prho,« je primerjal Red Bullov zvezdnik.

S tem, da bi lahko njegov dvoboj s Hamiltonom odločilo trčenje kakor, denimo, pred leti med Ayrtonom Senno in Alainom Prostom ali med Michaelom Schumacherjem in Jacquesom Villeneuvom, se prav tako ne obremenjuje. »O tem, kaj se je zgodilo v preteklosti, ne razmišljam. Močno si želim osvojiti letošnji naslov svetovnega prvaka, in to tako, da bom osvojil več točk od svojega najhujšega tekmeca, kar je seveda najlažje doseči z zmagami,« je zatrdil Verstappen in v isti sapi pribil, da bo dirkal trdo proti vsakomur, ne le proti Hamiltonu.

Red Bullov zvezdnik Max Verstappen je bil sinoči najhitrejši v Ciudad de Mexicu. FOTO: Pedro Pardo/AFP

Ne bi si želel takšne odločitve

Britanski šampion, ki lovi rekordno osmo lovoriko, s katero bi se odlepil od Michaela Schumacherja, je dal jasno vedeti, da si ne bi želel zmagati s pomočjo trka. »Ne, takšne odločitve si resnično ne bi želel. Naslov prvaka bi rad osvojil s svojimi sposobnostmi, pogumom in znanjem, ne pa s tem, da se zaletim v tekmečev dirkalnik,« je poudaril Hamilton in pristavil, da se bo – če bo izgubil – s tem pač sprijaznil. »Potem si bom pač rekel, da sem pač dal vse od sebe, na žalost pa to ni bilo dovolj. A bom prihodnje leto v vsakem primeru poskusil znova,« je zagotovil 36-letni Anglež.

Zmago na VN Mehike izpred dveh let brani Lewis Hamilton. Max Verstappen je pred dvema tednoma v Austinu slavil 18. zmago. Do konca letošnje sezone v formuli 1 je še pet dirk.

Jeziček na tehtnici se v letošnjem prvenstvu enkrat nagiba na eno, drugič na drugo stran. »Rezultati so na določenih dirkah zares presenetljivi. Če sem iskren, nisem pričakoval, da bo Max v Austinu hitrejši od nas. V Mehiki je bil Red Bull pred dvema letoma zelo močan, zdaj pa imajo še močnejši motor in boljši dirkalnik, iz česar sklepam, da bodo ta konec tedna spet hitrejši,« je presodil branilec zmage na predlanski veliki nagradi Mehike, pri čemer se zaveda, da tedaj ne bi osvojil prvega mesta, če Verstappen ne bi prejel kazni.

Vlogo favorita to pot torej prepušča Red Bullu, vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da vnaprej izobeša belo zastavo. »Nadejam se, da bomo kljub vsemu dovolj konkurenčni, da bomo lahko pritiskali na tekmece,« si je pred jutrišnjo dirko v Ciudad de Mexicu, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 20. uri po srednjeevropskem času, še zaželel Hamilton.