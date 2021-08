Lauro Unuk točka loči od bronaste kolajne

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v devetem krogu evropskega prvenstva, ki se izteka v romunskem Iasiju, z belimi figurami premagala Poljakinjo Alicjo Sliwicko. Dva kroga pred koncem tekmovanja je na 17. mestu. Na svojem izkupičku ima šest točk za pet zmag in dva remija, doživela je tudi dva poraza.



Unukova, ki je v prejšnjem krogu izgubila z Azerbajdžanko Gulnar Mamadovo, sedaj za tretjim mestom zaostaja za točko. Vodi Ukrajinka Julija Osmak, ki ima 7,5 točke. Na drugem mestu je Armenka Elina Danieljan, tretja je Gruzinka Bela Kotenašvili, četrta pa še druga Ukrajinka Natalija Buksa, ki ima prav tako sedem točk.



Monika Rozman je s prednostjo začetne poteze remizirala z Bolgarko turških korenin Nurgyul Salimovo in s petimi točkami zaseda 35. mesto. Toliko točk ima na 44. mestu tudi Zala Urh, ki je vodila črne figure proti Bolgarki Viktoriji Radevi in si prav tako razdelila točko.



Nuša Hercog, četrta Slovenka na evropskem prvenstvu v Romuniji, je z belimi figurami ugnala Romunko Mario Pirvan, ki je zadnja na lestvici. Z drugo zmago na EP se je Hercogova otresla začelja in je na 111. mestu med 117 igralkami.

