Leclerc tokrat presenetil še samega sebe

Ferrarijev dirkač Charles Leclerc je presenetil še samega sebe, potem ko je bil najhitrejši v kvalifikacijah za jutrišnjo veliko nagrado Azerbajdžana, ki se bo začela ob 13. uri po srednjeevropskem času. Monaški zvezdnik formule 1 je s časom 1:41,359 za 0,282 sekunde prehitel drugouvrščenega Mehičana Sergia Pereza (Red Bull), ki je bil tako znova hitrejši od moštvenega sotekmovalca Maxa Verstappna (+ 0,347). Nizozemski šampion se je moral sprijazniti s tretjim mestom.

»Seveda sem vesel slehernega najboljšega štartnega položaja, a tokrat ga – če sem iskren – zares nisem pričakoval, saj sem se že vnaprej nekako sprijaznil, da ima Red Bull tu hitrejši dirkalnik,« je priznal Leclerc in pristavil, da so se mu pri napadu na »pole-position« pokrili vsi dejavniki in je odpeljal zelo dober krog. Monaški as si je tako že šestič v letošnji sezoni pridirkal najboljši štartni položaj.

Na četrtem mestu je kvalifikacije končal Leclercov španski ekipni kolega Carlos Sainz mlajši (+ 0,455), peti pa je bil že s precejšnjim zaostankom Britanec George Russell (+ 1,353), ki ja tako spet dobil Mercedesov interni dvoboj z rojakom Lewisom Hamiltonom (+ 1,565). sedemkratni svetovni prvak je namreč za sedmouvrščenim Francozom Pierrom Gaslyjem (AlphaTauri, + 1,486) zasedel šele osmo mesto.