Legendarni ameriški boksar zaželel vso srečo Kozinovi

Neporažena slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin (20 zmag, 10 s k. o., 1 neodločen izid) že dobra dva tedna ve, da bo naslednjič prekrižala pesti z izkušeno Južnoafričanko Noni Tenge (20 zmag, 11 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz), medtem je izvedela tudi za datum in kraj dvoboja. Naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBF in začasni šampionski pas združenja WBC bo branila 30. julija na Malti.



Morda bo slovensko šampionko takrat ob ringu spodbujal tudi legendarni ameriški zvezdnik Roy Jones mlajši, ki je nedavno 22-letnico iz Šmartnega ob Savi presenetil z video sporočilom, v katerem ji je zaželel vso srečo za dvoboj s Tengejevo. »Neverjetno! To je res čudovito presenečenje in odlična spodbuda zame kot profesionalno boksarko. Hvala, Roy Jones ml., za vaše lepe besede, ki me bodo še dodatne motivirale za trdo delo in priprave na moj naslednji dvoboj,« se je Kozinova zahvalila 52-letnemu šampionu iz Floride.



Roy Jones ml. se je sicer na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu ovenčal s srebrno kolajno, med profesionalci pa si je priboksal naslove svetovnega prvaka v štirih različnih kategorijah (v srednji, supersrednji, poltežki in težki). Potem ko je svojo športno pot končal v začetku leta 2018, se je konec lanskega novembra znova znašel v središču pozornosti, ko se je v ekshibicijskem dvoboju s slovitim Mikom Tysonom razšel z neodločenim izidom.

