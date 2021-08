Legendarni Finec se bo spet odpeljal na štart

Med letoma 1996 in 1999 je bil Tommi Mäkinen razred zase v reliju. FOTO: Russell Boyce/Reuters

Na reliju za svetovno prvenstvo po Finski, ki bo letos namesto avgusta na sporedu šele v začetku oktobra, bo nastopil tudi legendarni. Štirikratni zaporedni svetovni prvak (med letoma 1996 in 1999) se bo na štart znamenite dirke tisočerih jezer odpeljal z mitsubishijem lancerjem iz sezone 1996, s katerim si je pridirkal prvo od štirih lovorik.»Čeprav še nisem pozabil voziti hitro, ne pričakujte od mene najboljših časov,« je svoje navijače v smehu opozoril 57-letni Finec in svojo izjavo podkrepil z dejstvom, da so pač avtomobili v zadnjih 25 letih doživeli izjemen razvoj. Mäkinen, ki je svojo uspešno kariero končal po sezoni 2003, je v zadnjih deloval kot vodja Toyotine ekipe v svetovnem prvenstvu, ki ji zdaj pomaga kot svetovalec.Med elito je Tommi nanizal 24 zmag (krstno leta 1994 prav na dirki tisočerih jezer), s katerimi na večni lestvici drži šesto mesto za Francozoma(79) in(53), Fincem(30), Špancem(26) in Škotom(25). S štirimi naslovi svetovnega prvaka je Mäkinen tretji najuspešnejši dirkač v zgodovini za Loebom (9) in Ogierjem (7).