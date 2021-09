Legendarni sumoborec Hakuho pomahal v slovo

V Mongoliji rojeni 36-letni borecje osvojil rekordnih 45 cesarjevih pokalov, 13 več od katerega koli drugega borca v zgodovini suma, vendar je večino sezone 2021 izpustil zaradi poškodbe. Lokalni mediji pišejo, da se je Hakuho odločil za slovo od suma zaradi poškodbe desnega kolena, skupno je v bogati karieri nanizal kar 1187 zmag, pišejo pri Kyodo News.V Mongoliji rojen kotin sin olimpijskega podprvaka v rokoborbi prostega sloga je Hakuho na Japonsko pripotoval pri 15 letih, da bi vstopil v svet suma. Z novim imenom je debitiral leta 2001 in prvi naslov prvaka prve lige osvojil leta 2006, nato pa leto pozneje pri 22 letih vstopil v elitni svet jokozun.Jokozuna je najvišji naslov, ki ga lahko dosežejo sumo borci. Pridobil ga je kot drugi Mongol v zgodovini. Njegovi dvoboji z mongolskim rojakom, jokozuno, so pomagali starodavnemu borilnemu športu vdihniti novo življenje in mu na Japonskem spet vrniti neizmerno priljubljenost.Asašorju se je upokojil leta 2010, Hakuho pa je nadaljeval in že januarja 2015 presegel rekord legendarnega borca, ki je nanizal 33 cesarjevih pokalov. Takrat je dejal, da si želi v karieri priti do številke 40, ki pa jo je s 45 zmagami močno presegel.Hakuho je septembra 2019 prejel tudi japonsko državljanstvo, s čimer je pridobil pravico, da bo po upokojitvi lahko vodil svojo šolo suma. Zadnjo zmago je dosegel letos julija, ko se je po poškodbi in koronavirusni okužbi spet za kratko vrnil v ring in osvojil veliko nagrado Nagoye s popolnim izkupičkom 15:0.Šport zapušča kot borec z najdaljšim stažem jokozune v zgodovini, še piše Japan Times.