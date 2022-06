Leila Mazouzi do prve kolajne na velikem tekmovanju

V Poreču se je včeraj končalo kadetsko evropsko prvenstvo v judu (do 18 let), s katerega se slovensko zastopstvo vrača domov z eno kolajno. Z njo se ovenčala Leila Mazouzi, ki si je v kategoriji do 63 kilogramov izbojevala tretje mesto.

Judoistka kluba Z'dežele Sankaku je na poti do bronastega odličja nanizala pet zmag in doživela le en poraz. Najprej je izločila Črnogorko Uno Spadijer (10:0), nato je ugnala Turkinjo Tuano Gulenay (7:0), v četrtfinalu pa je morala priznati premoč Francozinji Dorii Boursas (0:10). V repešažu je zatem Mazouzijeva premagala Poljakinjo Zuzanno Starczynska (10:0) in Italijanko Sereno Maddaloni (10:0), v obračunu za tretje mesto pa je bila nato boljša še od Avstrijke Emily Starzer (7:0).

Blizu kolajni so bile tudi Maša Slavinec, Nika Tomc (obe do 57 kg) in Vanessa Asja Herič (nad 70 kg), ki so pristale na petih mestih, Žan Kostanjšek (nad 90 kg) pa je bil sedmi.

Na prvenstvu je sicer moči merilo 420 judoistov iz 40 držav. Slovenija je z bronasto kolajno Mazouzijeve med reprezentancami zasedla 18. mesto, najuspešnejša država je bila Francija z desetimi odličji, od tega tremi zlatimi, štirimi srebrnimi in tremi bronastimi.