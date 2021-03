Liga NFL s televizijskimi pravicami do več kot 92 milijard evrov

Vodstvo lige NFL, najmočnejšega tekmovanja v ameriškem nogometu je sklenilo nove 11-letne televizijske pogodbe z različnimi mediji, ki bodo do konca leta 2033 po mnenju analitikov v blagajno prispevale več kot 92 milijard evrov oziroma 110 milijard ameriških dolarjev.



Nova kolektivna pogodba z mediji v ZDA bo začela veljati leta 2023 in trajala 11 sezon. Vodstvo lige sicer ni objavilo finančnih podrobnosti posameznih poslov s CBS, NBC, FOX, ESPN in novim partnerjem Amazon Prime za ekskluzivne pravice četrtkovih večernih dvobojev prek pretočne platforme.



S tem želi NFL razširiti doseg med nove oboževalce, obenem pa bodo po pisanju Wall Street Journal občutno povišali prihodke zaradi ogledov tekem ter dostopa večjega števila vsebin prek več različnih platform.



»Poleg nove kolektivne pogodbe z združenjem igralcev NFLPA vsi ti posli in razdelitev prihodkov prinašajo novo obdobje stabilnosti za ligo in ponujajo možnost za razvoj in rast naše igre,« je ob tem v izjavi za javnost zapisal komisar NFL Roger Goodell.



Številni svetovni mediji, vključno z Wall Street Journalom, poročajo, da bo vrednost posla presegla 100 milijard ameriških dolarjev. Gre za najvišjo pogodbo med vsemi ameriškimi profesionalnimi ligami, četudi je gledanost lanske sezone med pandemijo novega koronavirusa padla za okoli sedem odstotkov v primerjavi s sezono prej.



Vseeno je v zadnjih petih letih kar 24 od 25 najbolj gledanih televizijskih dogodkov na ameriških tleh vsebovalo tekme lige NFL, je vodstvo tekmovanja zapisalo v izjavi za javnost.

