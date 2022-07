Lina Eržen bronasta na svetovnem prvenstvu v Haagu

Slovenska jadralka Lina Eržen je na mladinskem svetovnem prvenstvu v nizozemskem Haagu osvojila bronasto kolajno v novi olimpijski disciplini iqfoil. Na Nizozemskem so se zaključila mladinska svetovna prvenstva za več jadralnih razredov. V treh od njih so nastopili tudi slovenski jadralci - Luka Zabukovec in Lana Vidmar sta jadrala v ilca 6, Maj Petrič in Valentin Štravs sta nastopila v razredu 29er, Lina Eržen in Val Eržen pa sta nastopila v novi olimpijski disciplini iqfoil.

Uspeh v težkih jadralnih pogojih, šibkem vetru in močnem toku

Lina Eržen FOTO: JZS

V težkih jadralnih pogojih, šibkem vetru in močnem toku je Lina Eržen osvojila bron. Odlično je nastopala že od samega začetka prvenstva in si zagotovila rezultat takoj pod samim vrhom lestvice. V nadaljevanju prvenstva so bile vetrovne razmere preslabe, da bi jadralkam na deski omogočile izpeljavo dodatnih regat. Tekmovalke so prvenstvo sklenile z desetimi plovi, med katerimi je Erženova nanizala dve prvi, tri druga in tri tretja mesta.

»To je bila ena težjih in boljših tekem, ki sem jih doživela. Pri tem so mi definitivno pomagale priprave s sredozemskih iger. S puncami smo se borile do zadnjega dne, dala sem vse od sebe in ponosna sem na svoj rezultat,« je iz Haaga dejala Erženova.

Vtise celotnega prvenstva je strnil tudi vodja odprave in trener Sandi Dekleva. »Samo prvenstvo so zaznamovali lahki vetrovi in močan tok. V težkih tekmovalnih pogojih se je najbolje znašla Lina Eržen in osvojila bronasto kolajno v iqfoil. Drugi reprezentanti so žal v danih razmerah naredili preveč taktičnih napak.«

Luka Zabukovec najbližje kolajni

»Še najbližje odličnemu rezultatu in celo medalji je bil v razredu ilca 6 Luka Zabukovec, ki pa je predzadnji dan v prvem plovu prehitro startal in si priboril diskvalifikacijo, v drugem plovu bil ponovno diskvalificiran zaradi dotika s portugalskim jadralcem in za konec dneva v zadnjem plovu potem zmagal. S tem je Luka pokazal svoje kvalitete in odlično jadranje. Drugi reprezentanti so nastopili povprečno. V izpeljanih plovih so nanizali kar nekaj napak in končali v sredini lestvice,« je še dodal Dekleva.

V ilca 6 je Zabukovec zaključil na 20. mestu, Lana Vidmar je bila 30. med dekleti. Maj Petrič in Valentin Štravs sta v razredu 29er prijadrala do 20. mesta, Val Eržen pa je v iqfoil zaključil na 18. mestu.